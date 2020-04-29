المجلس الوطني للصحفيين يعرب عن "أسفه الشديد" بخصوص مستوى البرامج التلفزيونية التي تبث في شهر رمضان

واجعوط: نسعى إلى معرفة وجهة نظر الشركاء الاجتماعيين حول ما تبقى من السنة الدراسية -

عنابة: 56 فيلما قصيرا في المنافسة بالمهرجان الافتراضي للفيلم المنزلي دوميم -

دعوة لإنشاء فضاءات بديلة للموالين والتجار لكبح المضاربة في اللحوم الحمراء -

الجوية الجزائرية: تصدير اكثر من 1.000 طن من التمور الجزائرية منذ بداية وباء كورونا -

عطب بقناة التحويل الماو : تذبذب في التزويد بالمياه في أربع ولايات بغرب الوطن -

قسنطينة: قرار ولائي يحظر مؤقتا التجمعات بالغابات -

السيد جراد يتلقى مكلمة هاتفية من رئيس الحكومة التونسي -

الرئيس تبون يعين العميد بلقاسم لعريبي مديرا عاما للأمن والحماية الرئاسيين -

تعيين عبد الرحمان بن خالفة مبعوثًا خاصًا للاتحاد الافريقي -

باتنة: الترخيص رسميا للمخبر الجهوي لمكافحة السرطان بإجراء التحاليل المخبرية لكوفيد-19 -

كوفيد-19: تمديد تعليق الدراسة إلى 14 مايو -

فيروس كورونا: تسجيل 132 حالة اصابة جديدة و5 وفيات جديدة في الجزائر -

مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع تخصص تمويلا طارئا لحماية التراث -

تندوف: الدولة تدعم المشاريع التي تساهم في المحافظة على البيئة -

الطبعة الأولى للبطولة العربية للشدو- كيك بوكسينغ-2020: الجزائرية إيمان بوعريشة تنال المركز الثاني -

مركز الإيواء الاستعجالي دالي إبراهيم (العاصمة): التكفل ب 250 شخص بدون مأوى في أجواء رمضانية -

الشلف: قافلة تضامنية لفائدة العائلات المعوزة بمناطق الظل -

كوفيد-19: الوضعية الوبائية مستقرة في الجزائر -

المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لبنة إضافية في بناء نظام بحث علمي ناجح -