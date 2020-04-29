السيد جراد يتلقى مكلمة هاتفية من رئيس الحكومة التونسي

الجزائر - تلقى الوزير الأوّل السيد عبد العزيز جراد، يوم الثلاثاء، مكالـمة هاتفية من رئيس الحكومة التونسي، السيد إلياس الفخفاخ تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول.

وجاء في البيان ان المسؤولين تبادلا خلال هذه المكالمة " التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، و وجّه كل منهما للآخر تمنياته بالتقدم والازدهار للبلدين.

كما حرصا يضيف البيان على "التنويه بعلاقات الأخوة الممتازة وروح التضامن الصادقة التي تتجدد باستمرار، على مر الأحداث والظروف، كما هو الحال في الظرف العالمي الراهن الذي يجتاحه فيروس كورونا" كوفيد "19."

واشار البيان الى أن السيدين عبد العزيز جراد وإلياس الفخفاخ تبادلا ايضا خلال هذه المكالمة، "وجهات النظر حول سبل ووسائل تطوير العلاقات الثنائية أكثر فأكثر، مؤكدين رغبتهما المشتركة في إعطائها ديناميكية جديدة".