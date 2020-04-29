Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد جراد يتلقى مكلمة هاتفية من رئيس الحكومة التونسي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نيسان/أبريل 2020 08:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات
السيد جراد يتلقى مكلمة هاتفية من رئيس الحكومة التونسي

الجزائر - تلقى الوزير الأوّل السيد عبد العزيز جراد، يوم الثلاثاء، مكالـمة هاتفية من رئيس الحكومة التونسي، السيد إلياس الفخفاخ تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول.

وجاء في البيان ان المسؤولين تبادلا خلال هذه المكالمة " التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، و وجّه كل منهما للآخر تمنياته بالتقدم والازدهار للبلدين.

كما حرصا يضيف البيان على "التنويه بعلاقات الأخوة الممتازة وروح التضامن الصادقة التي تتجدد باستمرار، على مر الأحداث والظروف، كما هو الحال في الظرف العالمي الراهن الذي يجتاحه فيروس كورونا" كوفيد "19."

واشار البيان الى أن السيدين عبد العزيز جراد وإلياس الفخفاخ تبادلا ايضا خلال هذه المكالمة، "وجهات النظر حول سبل ووسائل تطوير العلاقات الثنائية أكثر فأكثر، مؤكدين رغبتهما المشتركة في إعطائها ديناميكية جديدة".

آخر تعديل على الأربعاء, 29 نيسان/أبريل 2020 10:18
كلـمات مفتـاحيــة :
السيد جراد يتلقى مكلمة هاتفية من رئيس الحكومة التونسي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نيسان/أبريل 2020 08:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.29

الجوية الجزائرية: تصدير اكثر من 1.000 طن من التمور الجزائرية منذ بداية وباء كورونا

20.04.29

قسنطينة: قرار ولائي يحظر "مؤقتا" التجمعات بالغابات

20.04.29

السيد جراد يتلقى مكلمة هاتفية من رئيس الحكومة التونسي

20.04.29

جمعية صحراوية تندد بمشاركة سفينتين أجنبيتين في نهب الفوسفات الصحراوي

20.04.28

الرئيس تبون يعين العميد بلقاسم لعريبي مديرا عاما للأمن والحماية الرئاسيين

20.04.28

تعيين عبد الرحمان بن خالفة مبعوثًا خاصًا للاتحاد الافريقي

الأكثــر قـراءة

20.04.27

كورونا : لا وجود لسنة بيضاء نظرا للتقدم في تنفيذ البرامج التعليمية

20.04.27

كورونا : تمديد الحجر الحالي و مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له إلى 14 ماي

20.04.27

الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1،23 مليار دولار في اول شهرين من عام 2020

20.04.27

أهداف التنمية المستدامة : الجزائر في المرتبة الأولى على المستووين العربي والأفريقي و53…

20.04.27

عطار: إنهيار الأسعار في الولايات المتحدة لا يؤثر على النفط الجزائري

20.04.27

الجمعية الجزائرية للتغذية: تأجيل المؤتمر الدولي الرابع للتغذية إلى أكتوبر القادم بوهران