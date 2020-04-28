و جاء في البيان :''عين اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، العميد بلقاسم لعريبي مديرا عاما للأمن والحماية الرئاسيين، خلفا للعميد حبشي ناصر".
الرئيس تبون يعين العميد بلقاسم لعريبي مديرا عاما للأمن والحماية الرئاسيين
أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نيسان/أبريل 2020 18:19 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 36 مرات
الجزائر- عين رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء العميد بلقاسم لعريبي مديرا عاما للأمن والحماية الرئاسيين، خلفا للعميد حبشي ناصر, حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.
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