الرئيس تبون يعين العميد بلقاسم لعريبي مديرا عاما للأمن والحماية الرئاسيين -

تعيين عبد الرحمان بن خالفة مبعوثًا خاصًا للاتحاد الافريقي -

باتنة: الترخيص رسميا للمخبر الجهوي لمكافحة السرطان بإجراء التحاليل المخبرية لكوفيد-19 -

كوفيد-19: تمديد تعليق الدراسة إلى 14 مايو -

فيروس كورونا: تسجيل 132 حالة اصابة جديدة و5 وفيات جديدة في الجزائر -

كوفيد-19: مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع تخصص تمويلا طارئا لحماية التراث -

تندوف: الدولة تدعم المشاريع التي تساهم في المحافظة على البيئة -

الطبعة الأولى للبطولة العربية للشدو- كيك بوكسينغ-2020: الجزائرية إيمان بوعريشة تنال المركز الثاني -

مركز الإيواء الاستعجالي دالي إبراهيم (العاصمة): التكفل ب 250 شخص بدون مأوى في أجواء رمضانية -

الشلف: قافلة تضامنية لفائدة العائلات المعوزة بمناطق الظل -

كوفيد-19: الوضعية الوبائية مستقرة في الجزائر -

المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لبنة إضافية في بناء نظام بحث علمي ناجح -

الوزير الأول يؤكد على الأهمية الاستراتيجية للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات -

كرة القدم: الانتهاء قريبا من إعداد مشروع تعديل القوانين -

تربية: اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين ستفضي إلى نتائج ترضي الأولياء والتلاميذ -

الجزائر: استقرار نسبة التضخم عند 8ر1 بالمائة على أساس سنوي في مارس 2020 -

تنصيب البروفيسور عبادلية رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات -

مركز للكشف عن كوفيد-19 قريبا ببشار -

بشار: انطلاق دراسة لتهيئة ركام الفحم قريبا بالقنادسة -