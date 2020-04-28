وثمن شيخ الزاوية في رسالته الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد الحكم وقال "أن نتائج هذا الإصلاح بدأت تظهر للقاصي والداني في هذا الوقت القصير من ايام تسييره لمقاليد الحكم في الجزائر".
شيخ زاوية سيدي الشيخ بتلمسان يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة يوم العلم وحلول شهر رمضان
أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نيسان/أبريل 2020 13:12 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 18 مرات
الجزائر- بعث شيخ زاوية سيدي الشيخ بتلمسان, فتح الله بوشيخي, رسالة تهنئة الى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, بمناسبة احياء يوم العلم وحلول شهر رمضان الكريم.
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