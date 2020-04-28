شيخ زاوية سيدي الشيخ بتلمسان يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة يوم العلم وحلول شهر رمضان

المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لبنة إضافية في بناء نظام بحث علمي ناجح -

الوزير الأول يؤكد على الأهمية الاستراتيجية للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات -

كرة القدم: الانتهاء قريبا من إعداد مشروع تعديل القوانين -

تربية: اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين ستفضي إلى نتائج ترضي الأولياء والتلاميذ -

الجزائر: استقرار نسبة التضخم عند 8ر1 بالمائة على أساس سنوي في مارس 2020 -

تنصيب البروفيسور عبادلية رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات -

مركز للكشف عن كوفيد-19 قريبا ببشار -

بشار: انطلاق دراسة لتهيئة ركام الفحم قريبا بالقنادسة -

كورونا: الشركة القابضة للتخصصات الكيميائية تضاعف إنتاجها لتلبية الطلب -

كوفيد-19 : مغادرة قرابة 100 شخص مستشفيات وهران بعد تماثلهم للشفاء -

اليوم الوطني للأشخاص المسنين: إطلاق حملة تضامنية مع فئة المتقاعدين المسنين -

حوادث الطرقات: وفاة 21 شخصا وإصابة 791 آخرين خلال أسبوع -

الشعب الصحراوي سيواصل النضال ضد الاحتلال الاستعماري المغربي -

انخفاض أسعار النفط بفعل تقلص طاقة التخزين العالمية وضعف الطلب -

وزارة الشؤون الدينية: تحديد زكاة الفطر لهذه السنة بـ 120 دج -

إقتراح إجراء خمسة تبديلات عندما تعاود المسابقات الكروية أنشطتها -

حماية المسنين: وضع آلية للتبليغ عن أي سوء معاملة أو إهمال في حق الأشخاص المسنين -

انعكاسات أزمة كورونا على السياحة محور لقاء السيد مرموري مع مهني القطاع -

مناطق الظل: لجان أحياء في الواجهة للتوعية بأهمية الحجر الصحي -