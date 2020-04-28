Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنصيب البروفيسور عبادلية رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نيسان/أبريل 2020 11:28     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا     قراءة : 12 مرات
تنصيب البروفيسور عبادلية رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

الجزائر - أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على تنصيب البروفيسور محمد الطاهر عبادلية، رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

وقد جرت مراسم التنصيب بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من أعضاء الحكومة وإطارات القطاع.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد جراد أن تنصيب رئيس المجلس يعتبر "لحظة مشهودة"، لأن الأمر يتعلق -كما قال- ب"أداة هامة لترقية البحث العلمي والمساعدة على صنع القرار ودعم الاقتصاد الوطني".

وشدد الوزير الأول على أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات "يجب أن يصبح فاعلا أساسيا لتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي".

بدوره، ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، إنشاء هذا المجلس الذي سيكون --مثلما قال-- "لبنة جديدة في تعزيز دور العلم والبحث في الجزائر".

من جهته، أعرب البروفيسور عبادلية عن استعداد هذه الهيئة، فور استكمال تركيبتها البشرية، في "العمل بأقصى طاقاتها لتكون في مستوى رهانات وتحديات البحث العلمي والتكنولوجي في الجزائر".

للإشارة، تقلد البروفيسور عبادلية عدة مناصب في قطاع التعليم العالي، حيث شغل منصب الأمين العام للوزارة وترأس عدة مؤسسات جامعية على غرار جامعات البليدة، بومرداس والبويرة.

يذكر أن المجلس الذي صدر نصه التنظيمي بالجريدة الرسمية في نهاية الشهر المنصرم، يعد هيئة تحت وصاية الوزير الأول تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتضم 45 عضوا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، كما يعين رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي.

ويكلف المجلس بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبإبداء آراء وتوصيات، لاسيما في الخيارات الكبرى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ومن مهام المجلس تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ونتائجها وكذا إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها وترقية الإبداع العلمي والتقني في الوسط الجامعي وادماجه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتثمينها وتعزيزها ودعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات العمومية، بالإضافة إلى تنسيق نشاطات البحث ما بين القطاعات.

ويدلي المجلس برأيه في كل مسألة تتعلق بتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها وتقييمها، بالإضافة إلى تثمين نتائج نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية والحكومة والهيئات العمومية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 نيسان/أبريل 2020 11:59
كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب البروفيسور عبادلية رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نيسان/أبريل 2020 11:28     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.28

اليوم الوطني للأشخاص المسنين: إطلاق حملة تضامنية مع فئة المتقاعدين المسنين

20.04.28

حوادث الطرقات: وفاة 21 شخصا وإصابة 791 آخرين خلال أسبوع

20.04.28

تنصيب البروفيسور عبادلية رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

20.04.28

الشعب الصحراوي سيواصل النضال ضد الاحتلال الاستعماري المغربي

20.04.28

انخفاض أسعار النفط بفعل تقلص طاقة التخزين العالمية وضعف الطلب

20.04.28

وزارة الشؤون الدينية: تحديد زكاة الفطر لهذه السنة بـ 120 دج

الأكثــر قـراءة

20.04.27

كورونا : لا وجود لسنة بيضاء نظرا للتقدم في تنفيذ البرامج التعليمية

20.04.27

كورونا : تمديد الحجر الحالي و مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له إلى 14 ماي

20.04.27

الجمعية الجزائرية للتغذية: تأجيل المؤتمر الدولي الرابع للتغذية إلى أكتوبر القادم بوهران

20.04.27

الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1،23 مليار دولار في اول شهرين من عام 2020

20.04.27

سوناطراك بيترولوم كوربورايشن-سوناطراك تفند خبر ضلوع أحد إطاراتها في خلاف تدرسه العدالة…

20.04.27

نفط: "أوبك+" ستعمل على مراقبة الالتزام بتنفيذ اتفاق تخفيض الانتاج