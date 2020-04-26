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كورونا : تمديد الحجر الحالي و مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له إلى 14 ماي

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نيسان/أبريل 2020 17:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرات
كورونا : تمديد الحجر الحالي و مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له إلى 14 ماي

الجزائر -تم تمديد العمل بنظام الحجر الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له لفترة إضافية مدتها خمسة عشر (15) يوما، أي من 30أبريل إلى 14 مايو 2020, حسبما أورده الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول.

و جاء في البيان "تبعا للتشاور الـمنتظم مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور وباء كوفيد19، بادر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة ووزير الدفاع الوطني، إلى تمديد العمل بنظام الحجر الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له، لفترة إضافية مدتها خمسة عشر (15) يوما، أي من 30 أبريل إلى 14 مايو 2020".

و أضاف المصدر ذاته "وإدراكا منها للجهود الإضافية التي يجب على كل واحد بذلها، فإن الحكومة تجدد نداءاتها للمواطنين ليظلوا مدركين للرهانات والتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد19، ومواصلة الامتثال، بكل وعي وصرامة، بتدابير النظافة، والتباعد الاجتماعي والحماية، التي تظل الحلول الوحيدة في الوقت الراهن لوقف زحف هذا الوباء".

فضلا عن ذلك، تذكر الحكومة "بالـمخاطر التي قد يتعرض لها أولئك الذين لا يحترمون التدابير الوقائية الـمتخذة"، وتجدد "ضرورة التحلي باليقظة وحس الـمسؤولية، بالنسبة للـمواطنين والتجار، لتمكين بلادنا من الاستمرار في مسار مكافحة وباء كوفيد19 بكل فعالية".

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كورونا : تمديد الحجر الحالي و مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له إلى 14 ماي
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نيسان/أبريل 2020 17:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرة   شارك

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