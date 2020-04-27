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الجمعية الجزائرية للتغذية: تأجيل المؤتمر الدولي الرابع للتغذية إلى أكتوبر القادم بوهران

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نيسان/أبريل 2020 11:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

وهران - تم تأجيل المؤتمر الدولي الرابع للجمعية الجزائرية للتغذية الذي كان مقررا تنظيمه بوهران شهر يونيو القادم إلى أكتوبر القادم بسبب الوضع الصحي الناجم عن انتشار وباء فيروس كورونا المتفشي في العالم، حسبما استفيد لدى المنظمين.

ويأتي تأجيل هذه التظاهرة للمرة الثانية على التوالي حيث حددت فترة احتضانه بوهران في 28 و29 أكتوبر بعد أن كان مقررا يومي 10 و11 يونيو، حسبما أوضحه المنظمون.

وفي هذا الإطار تم تمديد تاريخ استقبال ملخصات المحاضرات إلى 2 يونيو القادم والتسجيلات للمشاركة في هذا المؤتمر إلى غاية 2 سبتمبر القادم، حسبما ورد في الموقع الالكتروني للجمعية الجزائرية للتغذية الكائن مقرها بوهران.

ويرتقب مشاركة أكثر من 500 شخص في هذا الموعد العلمي لا سيما أعضاء الجمعية المنظمة وأساتذة وأطباء باحثين وصيادلة ومختصين في البيو تكنولوجية والانتروبولوجية الاجتماعية وطلبة في الدكتوراه وكذا مهنيين معنيين بميدان التغذية وصناعيي قطاعات التغذية الفلاحية والصيدلانية ومختلف الجمعيات لها صلة بعالم التغذية، وفق ما جاء في رسالة رئيسة هذه الجمعية.

وسيشكل هذا اللقاء فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة مختلف أوجه التغذية مما يسمح لهم بإيجاد المعارف الجديدة والنقاط المشتركة وكذا في مجال التكوين والتبادل العلمي وذلك عبر ندوات وورشات وغيرها، كما أضافت الأستاذة مليكة بوشناق خلادي.

وسيتم في هذا الإطار معالجة عدة مواضيع حول محاور تتناول "التغذية والصحة "( تغذية الأطفال وكبار السن) و"النشاط الرياضي والصحة " و "الفيزيولوجية والتمثيل الغذائي" و"الأمراض غير المتنقلة " و" الميكروبات المعوية والصحة " و"التغذية المستدامة" و"التغذية الحيوانية ونوعية المنتجات " و "البيو تكنولوجية الغذائية" وغيرها.

للإشارة فان المؤتمر الأول للجمعية الجزائرية للتغذية انتظم بوهران في 2012 والثاني بالجزائر العاصمة في 2015 فيما أقيم الثالث في 2017 بقسنطينة .

آخر تعديل على الإثنين, 27 نيسان/أبريل 2020 11:46
كلـمات مفتـاحيــة :
الجمعية الجزائرية للتغذية: تأجيل المؤتمر الدولي الرابع للتغذية إلى أكتوبر القادم بوهران
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نيسان/أبريل 2020 11:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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