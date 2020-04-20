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إنذار لقناة نوميديا TV بسبب "المخالفات الجسيمة" لبرنامج كاميرا خفية

  أدرج يـوم : الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 15:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 50 مرات
إنذار لقناة نوميديا TV بسبب &quot;المخالفات الجسيمة&quot; لبرنامج كاميرا خفية

الجزائر- وجهت سلطة ضبط السمعي البصري يوم الأحد إنذارا لقناة نوميديا TV بسبب ما تضمنه برنامج الكاميرا الخفية بعنوان "أنا وراجلي" الذي بثته أول أمس الجمعة من "مخالفات جسيمة التي مست بقواعد المهنة وأخلاقياتها وأخلت بمبادئ وقواعد النظام العام", حسبما جاء في بيان لذات الهيئة.

وأوضح البيان أنه "انطلاقا من سهر سلطة ضبط السمعي البصري على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري للقوانين والتنظيمات السارية المفعول, وبعد متابعتنا حلقة برنامج الكاميرا الخفية بعنوان "أنا وراجلي" الذي بثته القناة الاخاصة نوميديا TV يوم 24 أبريل وبعد اطلاعنا على ردود فعل المواطنين عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي وأيضا ردود الصحافة الوطنية على ما تضمنه هذا البرنامج من مخالفات جسيمة مست بقواعد المهنة وأخلاقياتها وأخلت بمبادئ وقواعد النظام العام والمساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة الأشخاص و عدم احترام الكرامة الانسانية".

ولهذه الأسباب -- يشدد البيان -- "فإن سلطة ضبط السمعي البصري  توجه إنذارا لقناة نوميديا TV بعدم تكرار مثل هذه الأنواع من البرامج والالتزام الفوري بذلك وتحتفظ السلطة باتخاذ إجراءات أخرى في حالة تماديها في ذلك".

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كما ذكرت سلطة السمعي البصري بقية القنوات بالبيان الذي أصدرته مع وزارة الإتصال وما تضمنه من تنبيهات تخص احترام أخلاقيات المهنة وقوانين الجمهورية, حسب ذات المصدر.

آخر تعديل على الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 16:00
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إنذار لقناة نوميديا TV بسبب "المخالفات الجسيمة" لبرنامج كاميرا خفية
  أدرج يـوم : الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 15:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 50 مرة   شارك

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