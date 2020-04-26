فيروس كورونا: تسجيل 126حالة جديدة مؤكدة و 6 وفيات جديدة في الجزائر -

منظمة حماية المستهلك تدعو لتطبيق إجراءات وقائية صارمة في المحلات التجارية -

نفط: الأسعار سترتفع بعد سريان مفعول اتفاق أوبيب + وانتعاش الطلب -

العدد الأول لمجلة انزياحات يحتفي بمحمد ديب -

بث كليب ياويلي لحميد بارودي مع فرقة ناس الحال'' على قنوات التلفزيونات الوطنية والمغاربية -

إيليزي/شهر التراث: أنشطة ثقافية متنوعة عبر الفضاء الأزرق تروي حضارة الطاسيلي -

إنذار لقناة نوميديا TV بسبب المخالفات الجسيمة لبرنامج كاميرا خفية -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -

كوفيد-19: اخراج زكاة الفطر وتسليمها بصفة استثنائية للمحتاجين دون واسطة صندوق الزكاة -

خضر وفواكه: منع البيع بالمزايدة في أسواق الجملة -

ضبط أكثر من 5 قناطير من الكيف المعالج ببشار وتوقيف 3 تجار مخدرات بتلمسان (وزارة الدفاع) -

رمضان 2020: مجمع جيبلي يرفع إنتاج الحليب بنسبة 20% للاستجابة للطلب -

الشلف: الإطاحة بشبكة وطنية لترويج المخدرات وحجز أزيد من 75 كلغ من الكيف المعالج -

مكافحة كوفيد-19: الحماية المدنية تقوم ب 259 عملية تحسيسية عبر 31 ولاية -

المستخدمون الطبيون بوهران في مواجهة كوفيد-19: دحر العدو غير المرئي -

تضامن: مؤسسة سيتال تتبرع ب 300 قفة من المواد غذائية لولاية عنابة -

الجزائر-الصين/كوفيد-19: شراكة شاملة واستراتيجية ترتكز على صداقة مميزة وثقة متبادلة -

عدم استجابة المغرب لدعوات إطلاق المعتقلين الصحراويين يؤكد سياسته القمعية -

منظمة الصحة العالمية تطلق خطة عالمية لتسريع إنتاج الأدوات الأساسية لمكافحة فيروس كورونا -