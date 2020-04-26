وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ظهر يوم الأحد, مكالمة هاتفية من أخيه صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, تبادلا خلالها التهاني والأمنيات بينهما وبين شعبيهما الشقيقين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك راجين الله أن يعيده عليهما وعلى البلدين بالخير والبركات.
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أدرج يـوم : الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 15:46 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 26 مرات
الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ظهر يوم الأحد, مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر, الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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