Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

  أدرج يـوم : الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 15:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ظهر يوم الأحد, مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر, الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ظهر يوم الأحد, مكالمة هاتفية من أخيه صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, تبادلا خلالها التهاني والأمنيات بينهما وبين شعبيهما الشقيقين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك راجين الله أن يعيده عليهما وعلى البلدين بالخير والبركات.

آخر تعديل على الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 16:27
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
  أدرج يـوم : الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 15:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.26

فيروس كورونا: تسجيل 126حالة جديدة مؤكدة و 6 وفيات جديدة في الجزائر

20.04.26

منظمة حماية المستهلك تدعو لتطبيق إجراءات وقائية صارمة في المحلات التجارية

20.04.26

نفط: الأسعار سترتفع بعد سريان مفعول اتفاق أوبيب + وانتعاش الطلب

20.04.26

العدد الأول لمجلة "انزياحات" يحتفي بمحمد ديب

20.04.26

بث كليب "ياويلي" لحميد بارودي مع فرقة "ناس الحال'' على قنوات التلفزيونات الوطنية…

20.04.26

جامعة العفرون بالبليدة: تنصيب لجنة مشتركة لضمان التكفل بالطلبة الأجانب

الأكثــر قـراءة

20.04.20

ليلة الشك لترقب هلال رمضان يوم الخميس المقبل

20.04.21

الناطق الرسمي: الرئيس تبون يأمر بالكف عن استخدام عبارة "بتوجيهات وبتعليمات من رئيس…

20.04.22

التوقف المتواصل للمنافسات الوطنية : كوفيد-19 يغير جذريا يوميات الرياضيين الجزائريين

20.04.22

كرة القدم: الجزائري بونجاح أحسن هداف افريقي في المقابلات الدولية منذ 2017

20.04.21

زطشي يشارك في اجتماع فيفا -اتحاد شمال افريقيا حول مرحلة ما بعد الحجر الصحي

20.04.23

تخفيف ساعات الحجرعلى المستوى الوطني ابتداء من اول يوم من شهر رمضان