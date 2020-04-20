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ضبط أكثر من 5 قناطير من الكيف المعالج ببشار وتوقيف 3 تجار مخدرات بتلمسان (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 14:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
ضبط أكثر من 5 قناطير من الكيف المعالج ببشار وتوقيف 3 تجار مخدرات بتلمسان (وزارة الدفاع)

الجزائر- ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود, أمس السبت بمنطقة بني ونيف الحدودية  ببشار, كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بأكثر من خمسة (05) قناطير, في حين تم توقيف ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجز (89) كيلوغراما من نفس المادة بتلمسان, حسبما أفاد به, يوم الأحد, بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه و"في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة قصد إحباط محاولات الاتجار بالمخدرات ببلادنا, ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود, يوم 25 أبريل 2020 بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار/الناحية العسكرية 3, كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بخمسة (05) قناطير و(20) كيلوغرام, في حين تم توقيف ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجز (89) كيلوغراما من نفس المادة, بتلمسان/ن.ع.2".

ومن جهة أخرى, ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست/ن.ع.6 وتندوف/ن.ع.3, "مركبة (01) رباعية الدفع ومعدات التنقيب عن الذهب و(840) لتر من الوقود", فيما أحبط عناصر الدرك الوطني "محاولة هجرة غير شرعية لـ(12) شخصا بالطارف/ن.ع.5", يضيف ذات المصدر.

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آخر تعديل على الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 14:56
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ضبط أكثر من 5 قناطير من الكيف المعالج ببشار وتوقيف 3 تجار مخدرات بتلمسان (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الأحد, 26 نيسان/أبريل 2020 14:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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