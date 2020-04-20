ضبط أكثر من 5 قناطير من الكيف المعالج ببشار وتوقيف 3 تجار مخدرات بتلمسان (وزارة الدفاع)

وجاء في البيان أنه و"في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة قصد إحباط محاولات الاتجار بالمخدرات ببلادنا, ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود, يوم 25 أبريل 2020 بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار/الناحية العسكرية 3, كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بخمسة (05) قناطير و(20) كيلوغرام, في حين تم توقيف ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجز (89) كيلوغراما من نفس المادة, بتلمسان/ن.ع.2".
ومن جهة أخرى, ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست/ن.ع.6 وتندوف/ن.ع.3, "مركبة (01) رباعية الدفع ومعدات التنقيب عن الذهب و(840) لتر من الوقود", فيما أحبط عناصر الدرك الوطني "محاولة هجرة غير شرعية لـ(12) شخصا بالطارف/ن.ع.5", يضيف ذات المصدر.
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