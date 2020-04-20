الشلف: الإطاحة بشبكة وطنية لترويج المخدرات وحجز أزيد من 75 كلغ من الكيف المعالج

وصرح المكلف بالإعلام, محافظ الشرطة شريف عنقود, لـ/وأج/, أن هذه العملية جاءت بعد استغلال معلومات تفيد بنشاط مجموعة من الأشخاص بصدد المتاجرة ونقل كمية من المخدرات ما بين ولايات غرب وشرق الوطن, حيث وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية باشرت ذات الفرقة تحرياتها.
وأسفرت هذه العملية , استنادا للمصدر, عن توقيف ست أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 25 و 65 سنة وحجز زهاء 75.208 كلغ من الكيف المعالج بالاضافة إلى سيارة سياحية ودراجة نارية وعدد من الهواتف النقالة.
وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيهم أمام الجهات الفضائية بالشلف.