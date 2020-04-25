المديرية العامة للأمن الوطني تدعو الى الالتزام الصارم بقانون المرور

الجزائر - دعت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم السبت، إلى الالتزام "الصارم" بقواعد قانون المرور مع حلول شهر رمضان المعظم، مشيرة الى وفاة 21 شخصا وجرح 458 آخرين من نهاية مارس المنصرم الى 20 أبريل الجاري وذلك "رغم تدابير الحجر الصحي والتخفيف من حركة السير".

وأفاد بيان للمديرية أنه وبحلول شهر رمضان المعظم "تناشد المديرية العامة للأمن الوطني كل مستعملي الطريق وسواق المركبات للالتزام الصارم بقواعد قانون المرور"، مشيرا الى أن هذه المناسبة الدينية " تتزامن هذه السنة مع المرحلة الاستثنائية المتعلقة بتدابير الحجر الصحي، واستفادة بعض فئات المجتمع من تراخيص السير لضمان ديمومة الخدمة العمومية وتموين المواطن بالحاجات الضرورية، ما يجعل الطرقات تعرف انخفاضا محسوسا في حركية المركبات على الطرقات السريعة ومحاور المدن".

وأضاف المصدر ذاته أنه "و رغم هذا التخفيف في حركية السير الا أنه تم تسجيل وقوع 390 حادث مرور في الفترة الممتدة من 31 مارس الماضي الى 20 أبريل الحالي، أدت للأسف إلى وفاة 21 شخصا واصابة 458 اخرين".

وتمت الاشارة بالمناسبة الى أن شهر رمضان المعظم " يشهد أيضا حركية خاصة في تنقل بعض المواطنين، مع تخفيف مواقيت الحجر عبر التراب الوطني، ابتداء من أمس الجمعة (أول يوم من رمضان) من الساعة 17:00 إلى 07:00 في تسع ولايات، وهي الجزائر وعين الدفلى والمدية، وسطيف، ووهران، وتيزي وزو، وتيبازة، وبجاية وتلمسان، و رفع إجراء الحجر الشامل في ولاية البليدة، التي أصبحت خاضعة لنظام الحجر الجزئي من الساعة 14:00 إلى 07:00 صباحا، والإبقاء على مواقيت الحجر المطبقة على باقي ولايات الوطن من الساعة 19:00 مساء إلى الساعة 07:00 صباحا".

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق "لاحترام قواعد القانون المرور مع أخذ كل الحيطة والحذر في التنقل وعدم الإفراط في السرعة، حفاظا على الارواح و الممتلكات "، مؤكدة أن الحوادث المشار إليها سابقا "يبقى سببها الأول هو العنصر البشري بـ93% من الحوادث و4.5 % تتسبب فيها حالة المركبة و 2.5 % بسبب الطريق والمحيط ".

و تضع المديرية أرقامها الخضراء المجانية 1548 و104 و رقم شرطة النجدة 17 في خدمة المواطنين وللإصغاء لكل انشغالاتهم.