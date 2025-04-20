كوفيد-19:عودة العمل فى مقر الأمم المتحدة بفيينا تدريجيا اعتبارا من 15 مايو

فيينا - أعلنت غادة والي المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يوم السبت عن عودة العمل في مقر الأمم المتحدة بفيينا تدريجيا اعتبارا من 15 مايو المقبل, مشيرة إلى أن القرار تم بالتشاور مع الحكومة النمساوية و بقية المنظمات الدولية العاملة في فيينا.

و قالت والي ـ فى بيان اليوم السبت, إن نحو 5 الاف موظف في مقر الأمم المتحدة في فيينا يعملون عن بُعد منذ ما يقرب من ستة أسابيع حتى الان , منوهة بجهود بمساهمة موظفيها في الجهود الدولة المضيفة في خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا . و ثمنت دعم الأمم المتحدة للحكومات والأشخاص لمحاربة هذا الوباء.

و اكدت المسؤول الاممية أن فريق إدارة الأزمات في الأمم المتحدة "يراقب عن كثب تطورات وضع الوباء", لافتة إلى أن عودة العمل في مقر الأمم المتحدة ستكون "تدريجية ومرنة وحذرة".

اقرأ أيضا: كورونا: تحديد ساعات عمل الإدارات العمومية بالولايات الخاضعة للحجر المنزلي الجزئي