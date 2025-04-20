كوفيد-19:عودة العمل فى مقر الأمم المتحدة بفيينا تدريجيا اعتبارا من 15 مايو

و قالت والي ـ فى بيان اليوم السبت, إن نحو 5 الاف موظف في مقر الأمم المتحدة في فيينا يعملون عن بُعد منذ ما يقرب من ستة أسابيع حتى الان , منوهة بجهود بمساهمة موظفيها في الجهود الدولة المضيفة في خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا . و ثمنت دعم الأمم المتحدة للحكومات والأشخاص لمحاربة هذا الوباء.
و اكدت المسؤول الاممية أن فريق إدارة الأزمات في الأمم المتحدة "يراقب عن كثب تطورات وضع الوباء", لافتة إلى أن عودة العمل في مقر الأمم المتحدة ستكون "تدريجية ومرنة وحذرة".
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و اوضحت انه سيتم التركيز على تكثيف إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي وأن الذين يعانون من أمراض مزمنة يمكنهم مواصلة العمل عن بعد , وأيضا من يقومون برعاية الاطفال وكبار السن.