و قال الرئيس تبون عبر صفحته في موقع فايسبوك وحسابه على تويتر "كقائد اعلى للقوات المسلحة ووزير للدفاع الوطني، اتقدم الى كل الضباط وصف الضباط و الجنود ، وكل المرابطين الاشاوس، المتحدين للصعاب، دفاعا عن سلامة الوطن و وحدة ترابه و شعبه بتهاني الخالصة بمناسبة حلول رمضان المبارك ، كل عام و انتم بخير".
الرئيس تبون يهنئ افراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة حلول شهر رمضان
أدرج يـوم : الجمعة, 24 نيسان/أبريل 2020 11:18 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 20 مرات
الجزائر -وجه رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة و وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون تهانيه الخالصة لافراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
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