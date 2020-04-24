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الرئيس تبون يهنئ افراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة حلول شهر رمضان

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 نيسان/أبريل 2020 11:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات

الجزائر -وجه رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة و وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون تهانيه الخالصة لافراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

و قال الرئيس تبون عبر صفحته في موقع فايسبوك وحسابه على تويتر "كقائد اعلى للقوات المسلحة ووزير للدفاع الوطني، اتقدم الى كل الضباط  وصف الضباط  و الجنود ، وكل المرابطين الاشاوس، المتحدين للصعاب، دفاعا عن سلامة الوطن و وحدة ترابه و شعبه بتهاني الخالصة بمناسبة حلول رمضان المبارك ، كل عام و انتم بخير".

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الرئيس تبون يهنئ افراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة حلول شهر رمضان
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 نيسان/أبريل 2020 11:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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