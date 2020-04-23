الرئيس تبون : التعويل على خريجي الجامعة لبناء نموذج اقتصادي جديد -

كورونا : الرئيس تبون يدعو إلى مزيد من التضامن والانضباط بمناسبة حلول شهررمضان الفضيل -

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهررمضان الفضيل -

الجمعة أول أيام شهر رمضان المعظم بالجزائر -

بلحيمر :الدولة تدعم بقوة حرية الصحافة -

محافظ بنك الجزائر: تعزيز التعاون الاقليمي من اجل مواجهة أزمة كورونا -

البليدة: انخفاض تدريجي في عدد التدخلات اليومية مع رفع حالة التأهب خلال شهر رمضان -

قسنطينة: ستة مؤلفات جديدة مخصصة للشيخ عبد الحميد بن باديس قيد الطبع -

الفيديرالية الجزائرية للمستهلكين تصدر مجموعة من التوصيات لمواجهة جائحة كورونا -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي -

الحكومة: دراسة مشاريع مراسيم تخص الداخلية و الصحة و تموين السوق بالمواد الأساسية في رمضان -

فورار: تسجيل 97 حالة جديدة مؤكدة و 5 وفيات جديدة في الجزائر -

ممثل منظمة الصحة العالمية ينوه بالإجراءات المتخذة من طرف الجزائر لاحتواء الوباء -

وزير الفلاحة يؤكد على التنسيق مع الشركاء لإيصال المساعدات الى مناطق الظل -

صناعة عسكرية: تسليم 1031 سيارة من علامة مرسيدس-بنز -

قوجيل يشيد بالهبة التضامنية للشعب الجزائري في مكافحة وباء كورونا -

الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لتيارت: تسليم أزيد من 1000 مركبة -

العثور على جثة شخص بشاطئ الكاريار ببلدية المرسى شرق العاصمة -

تنصيب نورالدين داودي رئيسا جديدا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات -