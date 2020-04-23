للإشارة فإن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لديها فروع على مستوى 48 ولاية وهي تتشكل من علماء في الشريعة الاسلامية وخبراء من مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
الجمعة أول أيام شهر رمضان المعظم بالجزائر
أدرج يـوم : الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 20:46 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 56 مرات
الجزائر - أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية المجتمعة مساء اليوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن يوم غد الجمعة الموافق ل24 ابريل 2020 ميلادي سيكون أول أيام شهر رمضان المعظم لسنة 1441 هجري وذلك لثبوت رؤية الهلال.
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