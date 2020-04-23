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توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران وغرداية

  أدرج يـوم : الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 15:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات
توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران وغرداية

الجزائر - أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الأربعاء ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران وغرداية، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 أبريل 2020، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران بالناحية العسكرية الثانية وغرداية بالناحية العسكرية الرابعة".

و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك بالشلف بالناحية العسكرية الأولى، خمسة (05) تجار مخدرات وحجزت (50) كيلوغراما من الكيف المعالج ومركبتين (02) سياحيتين، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني لولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (8960) قرص مهلوس".

وفي سياق متصل - يضيف البيان- "أوقف عناصر الدرك الوطني أربعة (04) تجار مخدرات ضُبط لديهم (16) كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من غليزان/ن.ع.2 وباتنة/ن.ع.5، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، شخصين (02) وضبطوا مسدسا آليا وبندقية صيد".

ومن جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تندوف بالناحية العسكرية الثالثة، تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، (39) شخصا وحجزت (07) مركبات رباعية الدفع و(14) مولدا كهربائيا و(14) مطرقة ضغط و(03) أجهزة كشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، فيما تم توقيف (09) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان".

آخر تعديل على الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 16:09
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توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران وغرداية
  أدرج يـوم : الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 15:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

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