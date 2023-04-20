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الفصل في ملفات حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالمترشحين الخمسة لرئاسات ديسمبر 2019

  أدرج يـوم : الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 11:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات
الفصل في ملفات حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالمترشحين الخمسة لرئاسات ديسمبر 2019

الجزائر - فصل المجلس الدستوري في ملفات حسابات الحملة الانتخابية لرئاسات ديسمبر 2019 الخاصة بالمترشحين عز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة وعلي بن فليس وذلك بعد عقده اجتماعات أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء برئاسة كمال فنيش, رئيس المجلس, حسب ما جاء يوم الخميس في بيان لذات الهيئة.

وذكر المجلس بانه سبق له الفصل في ملفي حساب الحملة الانتخابية الخاصين بالمترشحين عبد المجيد تبون وعبد العزيز بلعيد.

وجاء في البيان : "اجتمع المجلس الدستوري أيام 20 و 21 و 22 أبريل برئاسة كمال فنيش, رئيس المجلس الدستوري, لمواصلة دراسة والفصل في ملفات حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية, الذي جرى يوم 12 ديسمبر 2019, وذلك عملا بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري, ذات الصلة".

وأضاف البيان أنه "تمت خلال هذه الاجتماعات, دراسة ملفات حسابات الحملة الانتخابية الخاصة  بالمترشحين عز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة وعلي بن فليس, والفصل فيها", مذكرا أنه " قد سبق للمجلس الدستوري الفصل في ملفي من بين الملفات الخمسة الخاصة بحسابات الحملة الانتخابية للمترشحين لذات الانتخاب والمودعة لدى كتابة ضبطه. ويتعلق الامر بحساب الحملة الانتخابية الخاص بالمترشح السيد عبد المجيد تبون المنتخب رئيسا للجمهورية والذي تم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية طبقا للمادة 196 الفقرة 3 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا بحساب المترشح السيد عبد العزيز بلعيد".

وقد ثمن رئيس وأعضاء المجلس الدستوري في بداية الاجتماع بالإجراءات المتخذة والامكانيات الموفرة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للوقاية من تفشي جائحة  كورونا ومحاربتها, كما ثمنوا الجهود الوطنية الرامية الى الحد من انتشار هذا الوباء الذي تبذلها الحكومة وخاصة الجهات المتواجدة في الصفوف الامامية لمواجهة هذا الوباء.

واشادوا أيضا بالهبة التضامنية الوطنية للتخفيف من تداعيات هذه الازمة الصحية التي تجتاح البلاد والعالم باسره, داعين للمتوفين بالرحمة والمغفرة وللمرضى بالشفاء العاجل.

آخر تعديل على الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 13:20
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الفصل في ملفات حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالمترشحين الخمسة لرئاسات ديسمبر 2019
  أدرج يـوم : الخميس, 23 نيسان/أبريل 2020 11:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

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