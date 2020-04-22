مجلس الأمة: عرض حول مشروعي قانوني خطاب التمييز والكراهية والعقوبات أمام لجنة القانون

الجزائر - استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، اليوم الأربعاء، إلى عرضين قدمهما وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، حول نصي مشروع القانونين المتعلقين بخطاب التمييز والكراهية و العقوبات.

وأوضح بيان للمجلس أن الأمر يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

وأضاف ذات المصدر أن الوزير تطرق خلال عرضه المشروعين إلى مختلف أحكامهما وأهميتهما لاسيما في أخلقة الحياة العامة، التي تعد "القاسم المشترك" بين المشروعين، ليليه بعده نقاش تم خلاله طرح جملة من الأسئلة والانشغالات قبل الاستماع إلى ردود ممثل الحكومة عليها.لاجتماع --حسب البيان-- في "إطار إعداد اللجنة لتقريرين حول المشروعين لعرضهما في الجلسة العامة المقررة غدا الخميس".

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