بن بوزيد يعرض لنظرائه الأفارقة التجربة الجزائرية في محاربة وباء فيروس كورونا المستجد

الجزائر - شارك وزير الصحة و السكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الاربعاء في محاضرة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد جمعته بنظرائه الأفارقة عرض فيها التجربة الجزائرية في مجال مكافحة وباء كوفيد-19 الذي مس كل دول العالم.

وصرح السيد بن بوزيد لوأج عقب انتهاء المحاضرة المرئية التي تناولت تبادلا للخبرات الافريقية بخصوص وباء فيروس كورونا المستجد و التي ترأستها مديرة المكتب الاقليمي الافريقي لمنظمة الصحة العالمية، ماتشيديزو مويتي قائلا "كانت لدينا فرصة لعرض الاجراءات المتخذة و بروتوكول العلاج و النتائج المتحصل عليها في اطار مكافحة وباء كوفيد-19".

وابرز في ذات السياق انه تطرق "الى الجهود المبذولة من طرف الجزائر لمكافحة الجائحة"، مؤكدا ان "الوضع في الجزائر متحكم فيه".

كما ذكر الوزير أيضا انه و من اجل مكافحة ناجعة ضد الوباء لا بد من "تظافر الجهود و تبادل الخبرات و التعاون على المستوى العالمي لا سيما في افريقيا و هو ما من شانه ان يقدم حلولا كفيلة بالقضاء تماما على الفيروس".

وكان السيد بن بوزيد قد شارك في ندوة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمعية رؤساء العديد من المستشفيات الجامعية والمؤسسات الاستشفائية في كل من أدرار والبيض ورقان والبليدة وبوفاريك وباتنة وتيبازة، وذلك بهدف الإصغاء لانشغالات الطاقم الطبي المجند للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال السيد بن بوزيد بأنه "تم الاطلاع، خلال هذه الحصص، على الوضعية المتعلقة بفيروس كورونا في كل المؤسسات الاستشفائية، والصعوبات التي تواجهها الأطقم الطبية في تسيير هذا الوضع مع التركيز على مجهوداتهم المبذولة"، وتشجيعهم على المثابرة ومواصلة سعيهم على هذا النحو الذي سمح بالوصول إلى هذه الحالة المستقرة نسبيا".



