فيروس كورونا: تسجيل 99 حالة جديدة مؤكدة و 10 وفيات جديدة في الجزائر

الجزائر - سجلت 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2910 حالة مؤكدة، فيما سجلت 10 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات الى 402 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار .

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع الى 1204 ، مشيرا إلى أن 52 من هذه الحالات تماثلت للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية .

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 59 بالمائة من مجموع حالات الاصابة فيما تمثل الفئة العمرية 60 سنة فيما فوق 37 بالمائة حسب الدكتور فورار.

كما أشار المتحدث الى أن 20 ولاية لم تسجل أية حالة مؤكدة اليوم الأربعاء فيما سجلت 19 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و ثلاث حالات مع الاشارة الى أن 8 ولايات سجلت بها أكثر من أربع حالات.

وأشار الدكتور فورار الى أن اجمالي الحالات المؤكدة و البالغ 2910 حالة سجل عبر 47 ولاية نسبة 70 بالمائة تم تسجيلها عبر 10 ولايات .

فيما يخص الوفيات خلال 24 ساعة الاخيرة سجلت 10 وفيات ليرتفع العدد الاجمالي الى 402 حالة ،علما بأن 2 ،64 بالمائة منها تخص الاشخاص البالغين 65 سنة فما فوق.

وبخصوص الحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 4852 وتشمل 1742 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 3110 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 28 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وذكر الدكتور فورار بالمناسبة بأن ولايات أدرار وتيارت وقسنطينة وسطيف سجلت بها أكبر عدد من الحالات خلال ال 24 ساعة الأخيرة وذلك لعدم الإلتزام بشروط الحجر الصحي.