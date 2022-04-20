شنين يشارك في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الـ 5 لقمة رؤساء البرلمانات

وتضمن الاجتماع، الذي عرف مشاركة 22 دولة، "مناقشة برنامج القمة ومشروع البيان الختامي الذي أثرته الجزائر بتسعة اقتراحات وتعديلات ترتبط بأهمية التضامن الدولي والعمل البرلماني المشترك في سياق عالمي استثنائي، مميز بجائحة كوفيد 19، وما سينتج عنها من تحولات عميقة في هيكلة العلاقات الدولية".
وأضاف البيان أن "المقترح الجزائري، الذي فصل حيثياته رئيس المجلس، يدعو إلى إعادة النظر في تشكيل أولويات العمل البرلماني المشترك" و منها "الحق في الصحة والأمن الصحي في سياق الازمات، وكذا نشر ثقافة العيش معا في سلام وترقية العمل المتعدد الأطراف الراعي لسيادة الدول ومن أجل السلم و الأمن و الرخاء و بما يعزز التضامن المشترك بين شعوب العالم".