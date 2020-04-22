مكافحة فيروس كورونا: الجزائر تتلقى هبة طبية جديدة من الصين

الجزائر - تلقت الجزار الثلاثاء هبة جديدة من الصين تتكون من اقنعة طبية و اطقم للكشف و أجهزة للتنفس الاصطناعي في اطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

و اعرب الوزير الاول عبد العزيز جراد في تصريح للصحافة بمطار هواري بومدين الدولي بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر لي ليانه عن شكره للصين لمساهمتها خصوصا تلك التي قدمها وزيرها الاول و الذي اراد من خلالها ان يبين ان حكومة بلاده تكن "تقديرا كبيرا" للحكومة و الشعب الجزائري.

و كان السيد جراد مرفوقا بوزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات السيد عبد الرحمان بن بوزيد و الوزير المنتدب للصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد .

و قال السيد جراد "اشكر الوزير الاول الصيني وحكومته للعمل الجبار من اجل مساعدتنا في مكافحة هذه الجائحة. من المؤكد أننا معا سننتصر على هذه الجائحة".مضيفا "ان ذلك ما هو الا مرحلة في العلاقات بن البلدين المتميزة بماضي مزدهر وبحاضر متين و مستقبل مستنير".

و ذكر السيد جراد انه سلم للسفير الصيني بالجزائر رسالة الى نظيره الصيني عبر له فيها "عن فائق الاحترام و التقدير" و نقل التحيات "القوية "لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الى الرئيس الصيني، و قال "بهذا التعاون و هذا العمل المشترك و الصريح سنتغلب على هذه الجائحة".

من جهته قال السيد لي ليانه ان الجزائر و الصين يتعاونان باستمرار مشيرا الى ان البلدين هما " شريكان موثوق بهما ".

وذكر بان الشعب الجزائري كان قد قدم مساهمته للصين لمكافحة فيروس كورونا عند ظهوره مضيفا ان الصين تقدم بدورها مجموعة من الهبات للحكومة و المؤسسات و رجال الاعمال الصينيين مبرزة بذلك هذه العلاقات "المميزة والقوية "بين البلدين.

و يتعلق الامر بالأقنعة الطبية والاقنعة من نوع FFP2 واطقم للكشف عن الداء واجهزة التنفس الاصطناعي بكمية تقدر بحوالي 20 طن mlh كما قال.

و اوضح ذات المسؤول بان الصين تولي "اهمية كبيرة" للتعاون مع الجزائر مؤكدا بان بلاده (حكومة و شعبا) يسهر للتواجد بجانب الجزائر لاسيما لمكافحة الوباء، مضيفا بأنهم "واثقون بان الجزائر ستنتصر على فيروس كورونا في اقرب وقت ".

و اوضح بان الوزيرين الاولين للبلدين قد اجريا منذ بضعة ايام اتصالات "مثمرة" من شانها المساهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات، كما ابلغ بهذه المناسبة تحيات الرئيس الصيني للرئيس عبد المجيد تبون و كذا تحيات الوزير الاول لنظيره الجزائري عبد العزيز جراد.

وكانت الجزائر قد تلقت من الصين في نهاية مارس شحنة اولى من المساعدة الطبية تتشكل خاصة من وسائل الوقاية و اجهزة التنفس الاصطناعي كما تلقت في 15 ابريل هبة اخرى من الحكومة الصينية تضم اساسا اقنعة طبية و البسة طبية واقية.

و في بداية فبراير الماضي ارسلت الجزائر هبة للصين تتشكل من 500 الف قناع طبي20 الف نظارة وقاية و 300 الف قفاز.