ووفقا للمصدر ذاته، كان مكتب المجلس، في اجتماعه أمس قد "قبل طلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة باللجوء إلى آلية التصويت مع المناقشة المحدودة وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا".
عرض مشروعي قانوني الوقاية من الكراهية و العقوبات للتصويت مع المناقشة المحدودة غدا الأربعاء
أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 15:34 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 22 مرات
الجزائر - يعقد المجلس الشعبي الوطني غدا الأربعاء، جلسة للتصويت، مع المناقشة المحدودة، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما و مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات، مثلما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لذات الهيئة.
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