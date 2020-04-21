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تدمير مخبأ للجماعات الارهابية بالجلفة و قنبلتين تقليديتي الصنع بجيجل (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 13:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات
تدمير مخبأ للجماعات الارهابية بالجلفة و قنبلتين تقليديتي الصنع بجيجل (وزارة الدفاع)

الجزائر - دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الاثنين بالجلفة مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على بندقيتين وكمية من الذخيرة وقنبلة تقليدية الصنع وأغراض أخرى، في حين دمرت مفرزة أخرى بجيجل قنبلتين (02) تقليديتي الصنع, حسبما أورده يوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح المصدر ذاته "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 أفريل 2020، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد الغيران بالجلفة بالناحية العسكرية الأولى، مخبأ (01) للجماعات الإرهابية يحتوي على بندقيتين (02) من نوع +ماوزر+ وكمية من الذخيرة وقنبلة (01) تقليدية الصنع وأغراض أخرى، في حين دمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بمنطقة جبل السدات، بلدية الشقفة بولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، (16) شخصا وحجزت (07) مركبات رباعية الدفع و(04) شاحنات و(15,58) طنا من المواد الغذائية و(43220) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (13) مولدا كهربائيا وعشر (10) مطارق ضغط".

من جهة أخرى، "أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود (13) تاجر مخدرات بحوزتهم (113,780) كيلوغرام من الكيف المعالج و(1064) قرص مهلوس خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان وغليزان/ن.ع.2 وعين الدفلى/ن.ع.1، في حين حجز حراس السواحل، بجيجل/ن.ع.5، (37,07) كيلوغرام من الكيف المعالج. كما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا (01) على متن شاحنة صغيرة مُحملة بـ (1345) وحدة من مادة التبغ ببسكرة/ن.ع.4".

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 13:48
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تدمير مخبأ للجماعات الارهابية بالجلفة و قنبلتين تقليديتي الصنع بجيجل (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 13:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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