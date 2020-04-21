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محند أو سعيد بلعيد يبرزالمجهودات المبذولة لبناء دولة القانون وترسيخ حرية الصحافة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 13:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 36 مرات
محند أو سعيد بلعيد يبرزالمجهودات المبذولة لبناء دولة القانون وترسيخ حرية الصحافة

الجزائر - أبرز الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محند أو سعيد بلعيد الثلاثاء المجهودات المبذولة حاليا لبناء دولة القانون, مشيرا الى دعم الرئيس عبد المجيد تبون لحرية الصحافة من خلال تشجيعه للتكوين وللاحترافية.

و أوضح السيد بلعيد في ندوة صحفية أن "رئيس الجمهورية يدعم حرية الصحافة بكل ما أوتي من قوة من خلال تشجيعه للتكوين و الاحترافية و فتح أبواب المؤسسات أمام الصحافيين" مبرزا أن هذه الحرية مرتبطة  بثلاثة شروط تتمثل في "احترام قانون الاعلام و الاخلاق, وكذا الآداب العامة التي تشكل حدود حرية الصحافة في الجزائر".

وتابع الوزير المستشار في رده على سؤال حول "توقيف بعض الصحفيين والضغوطات الممارسة على بعض الصحف" قائلا :" الجزائر بصدد بناء دولة القانون, وهناك ممارسات تعود عليها البعض من قبل وممارسات لم تعد صالحة في دولة القانون", مذكرا أن "هناك تشجيعا كاملا لحرية الصحافة في الجزائر اذ ليس هناك دولة في المنطقة العربية وافريقيا تملك هذا الزخم من وسائل الاعلام و المواقع الالكترونية و القنوات التلفزيونية الخاصة".

ولفت في هذا المجال الى أن ما تكتبه ما يقارب 150 جريدة من انتقادات "نتحملها وهذا أمر طبيعي لان الديمقراطية تحتاج الى الصوت الاخر والى السلطة المضادة المتمثلة في المعارضة".

و عن سؤال حول دور سلطة ضبط  السمعي البصري في محاربة الاخبار الكاذبة قال الوزير بان هذه الهيئة التي يرأسها السيد محمد لوبير "موجودة وهي في واقع الامر بصدد التشكيل, حيث لم تكن في وقت مضى عملية و فعالة"

واضاف بأن  هذه السلطة أضحت اليوم تملك  مقرا جديدا ورئيسا, غير ان الظروف الحالية  الناجمة عن جائحة كورونا جعلت عملها في الميدان كقوة يتأجل" مشيرا في هذا الشأن الى أن "وزارة الاتصال تقوم بما عليها من واجب لتغطية النقص المؤقت في نشاط هذه السلطة".

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محند أو سعيد بلعيد يبرزالمجهودات المبذولة لبناء دولة القانون وترسيخ حرية الصحافة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 13:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 36 مرة   شارك

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