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مكافحة فيروس كورونا: قيمة التبرعات بلغت 230 مليار سنتيم وحوالي مليون دولار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 12:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 39 مرات
مكافحة فيروس كورونا: قيمة التبرعات بلغت 230 مليار سنتيم وحوالي مليون دولار

الجزائر - أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محند أو سعيد بلعيد, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن قيمة التبرعات المالية التي تصب في الحسابات المخصصة لمحاربة فيروس كورونا بلغت حتى نهار أمس الاثنين حوالي "230 مليار سنتيم و حوالي مليون دولار".

وأوضح السيد محند أوسعيد بلعيد  في ندوة صحفية أن "التبرعات المالية التي تصب في الحسابات المخصصة لها بعنوان محاربة فيروس كورونا بلغت حتى نهار أمس حوالي 230 مليار سنتيم  و حوالي مليون دولار".

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وأضاف ذات المسؤول أنه "حرصا, في الجزائر الجديدة, على الشفافية والامانة وتجنبا لأي تأويل من طرف المتعودين على الاصطياد في المياه العكرة أعلمكم أنه مباشرة بعد أن يرفع الله عن الجزائر هذه الجائحة سيتم تحت اشراف الوزير الاول تشكيل لجنة مؤلفة من الهلال الاحمر الجزائري وممثلي المجتمع المدني تتولى تقديم اقتراحات لرئيس الجمهورية حول كيفية توزيع هذه التبرعات لمستحقيها من المتضررين من الوباء".

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 13:22
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مكافحة فيروس كورونا: قيمة التبرعات بلغت 230 مليار سنتيم وحوالي مليون دولار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 12:14     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 39 مرة   شارك

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