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الناطق الرسمي: الرئيس تبون يأمر بالكف عن استخدام عبارة "بتوجيهات وبتعليمات من رئيس الجمهورية"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 11:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
الناطق الرسمي: الرئيس تبون يأمر بالكف عن استخدام عبارة &quot;بتوجيهات وبتعليمات من رئيس الجمهورية&quot;

 

 

الجزائر- أصدر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون أمس الاثنين, تعليمة إلى جميع مسؤولي الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة, بالكف عن استخدام عبارة "بتوجيهات وبتعليمات من رئيس الجمهورية", حسب ما أعلن عنه يوم الثلاثاء, الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محند أوسعيد بلعيد.

وقال السيد بلعيد في ندوة صحفية, إن "الذي أمر بسحب لقب الفخامة يوم تنصيبه لم يطلب التقديس والتمجيد إنما طلب من الجميع أن يكونوا سندا قويا له حينما قال في مراسم تأدية القسم +ساعدوني وشجعوني إذا أصبت وقوموني وصوبوني إذا جانبت الصواب لا مكان في الجزائر الجديدة لعبادة الشخصية ذلك أمر ولى إلى غير رجعة+".

و ذكر بأن رئيس الجمهورية أصدر أمس تعليمة إلى جميع مسؤولي الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة بالكف عن استخدام عبارة "بتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية وما شابه ذلك" مشيرا الى أنه كان قد أمر يوم انتخابه بسحب عبارة "الفخامة".

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 11:57
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الناطق الرسمي: الرئيس تبون يأمر بالكف عن استخدام عبارة "بتوجيهات وبتعليمات من رئيس الجمهورية"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 11:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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