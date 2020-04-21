أسعار النفط الأمريكي دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ -

الناطق الرسمي: الرئيس تبون يأمر بالكف عن استخدام عبارة بتوجيهات وبتعليمات من رئيس الجمهورية -

تأجيل فعاليات الاحتفال بيوم الإعلام العربي بسبب كورونا وإشادة بدور وكالات الأنباء العربية -

فيروس كورونا: 2020, سنة عسيرة في مجال التظاهرات -

وزير التجارة يدعو المتعاملين الإقتصاديين الى تخفيض سعر السكر عشية رمضان -

مبادرة علماء جزائريين مقيمين بالولايات المتحدة لاقتناء العتاد لصالح معهد باستور-الجزائر -

ارتفاع ب 8 بالمئة في إيرادات الجمارك الجزائرية خلال يناير وفبراير -

مياه شروب: تجسيد عدة مشاريع من اجل تزويد منتظم خلال الموسم الصيفي -

كميات الأمطار الأخيرة المسجلة عادية للغاية -

فيروس كورونا: إنتاج مليون وحدة اختبار كشف سريع محليا خلال الأسابيع المقبلة -

رياضة: التوقيع على قرار دفع تعويضات النتائج لصالح الرياضيين والمدربين المتألقين قاريا وعالميا -

لجنة الفتوى تشدد على عدم جواز ترك ركن الصوم وتؤكد إلزامية تعليق صلاة التروايح -

كوفيد-19 : ليس هناك ما يمنع صيام شهر رمضان -

محروقات: سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع اكسن موبيل -

بن بوزيد يلح على ضرورة احترام الحجر الصحي و الإجراءات الوقائية -

فيروس كورونا: تسجيل 89 حالة جديدة مؤكدة و9 وفيات جديدة في الجزائر -

رئيس الجمهورية ينصب محمد شفيق مصباح مديرا عاما للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية -

اضطرابات جوية: انهيارات جزئية و تسرب الأمطار لبعض المنازل بعدد من الولايات -

كوفيد-19: حملات تحسيسية ومنح 500 سرير طبي ومستلزمات الوقاية للعديد من الأسلاك -