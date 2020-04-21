كميات الأمطار الأخيرة المسجلة "عادية للغاية"

الجزائر- أكدت مسؤولة الاتصال بالديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن ركتة اليوم الاثنين أن الكميات المعتبرة من الأمطار المسجلة عبر التراب الوطني خلال الساعات الأخيرة تعد من خصائص فصل الربيع و هي " عادية للغاية".

و في تصريح لوأج أكدت السيدة بن ركتة تقول " سجلت خلال الساعات الأخيرة عبر التراب الوطني تساقط كميات معتبرة من الأمطار و يعود ذلك الى اضطراب شهده حوض المتوسط مصحوب بهواء بارد و هبوب رياح" مؤكدة أن " الأمر يتعلق بوضع عاد يميز فصل الربيع حيث يعرف هذا الفصل أيضا سقوط ثلوج في بعض الأحيان مثلما حدث السنة الماضية".

في هذا الشأن صرحت ذات المسؤولة أن " 52 ملم سجلت بالجزائر العاصمة و 44 بتيزي وزو و 40 بالغزوات و 49 بمغنية (تلمسان) مضيفة أن جنوب الوطن شهد هو أيضا سقوط أمطار بلغت كمياتها 25 ملم بتيميمون و 11 ملم بأدرار .