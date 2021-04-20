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كوفيد-19 : ليس هناك ما يمنع صيام شهر رمضان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 00:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
كوفيد-19 : ليس هناك ما يمنع صيام شهر رمضان

الجزائر - أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه "ليس هناك ما يمنع صيام شهر رمضان هذه السنة" الذي يتزامن و تفشي وباء كورونا كوفيد-19 .

وقال السيد بالمهدي عقب إشرافه على لقاء للجنة الفتوى بالوزارة حضره استثناء الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فرار للبحث في مسائل وانشغالات المواطنين عشية حلول شهر رمضان بأنه "ليس هناك علاقة بين الصيام وانتشار هذا الوباء ويجوز الصيام بالنسبة للأشخاص العاديين و أن الصيام لا يحدث جفافا في الحلق أو الفم أو يتسبب في انتشار العدوى".

وقال الوزير استنادا الى رأي الدكتور فورار بأن "الإنسان يطيق الصوم ولا يشكل هذا المرض مانعا لذلك" مشيرا إلى أن الصيام يعطي بالعكس مناعة أكثر لجسم الصائم.

وأضاف الوزير بانه يستثني من ذلك كبار السن والناس العجزة وذوي الأمراض المزمنة والذين سبق لهم الترخيص بالإفطار كاشفا بأن هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بهذا الوباء.

وخلال هذا الاجتماع قدم الدكتور فورار حصيلة عن هذا الوباء مؤكدا على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي لمنع انتشار المرض.

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 00:46
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كوفيد-19 : ليس هناك ما يمنع صيام شهر رمضان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 00:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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