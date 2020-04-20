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فيروس كورونا: وزير الداخلية يشيد ب"احترافية" الأمن الوطني في تطبيق إجراءات الحجر الصحي

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 نيسان/أبريل 2020 11:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
فيروس كورونا: وزير الداخلية يشيد ب&quot;احترافية&quot; الأمن الوطني في تطبيق إجراءات الحجر الصحي

الجزائر - أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, الاثنين بالجزائر العاصمة، ب"احترافية" مصالح الأمن في تطبيق إجراءات الحجر الصحي على المستوى الوطني.

وقال السيد بلجود لدى زيارته لمقر مصلحة الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بباب الزوار مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني، أونيسي خليفة - أن "قوات الأمن الوطني كانت منذ البداية في الصفوف الأولى لمكافحة انتشار وباء كورونا"، مضيفا أنها "رافقت السلطات العمومية في الحملات التضامنية و إجلاء العائلات العالقة في الخارج و تساهم في فرض الحجر الصحي باحترافية ودون استعمال العنف".

وأكد الوزير استعداد القطاع ل "تسخير كل الإمكانيات من أجل مرافقة سلك الشرطة الذي يقوم بعمل نبيل وشريف" وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, مذكرا بمرافقة أسرة الأمن خلال السنة الماضية للحراك الشعبي وهي "المرافقة التي أبهرت دول العالم" مثلما قال.

و يواصل وزير الداخلية زيارته بالجزائر العاصمة لتفقد عدد من الهياكل العملياتية والصحية التابعة للأمن الوطني.

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فيروس كورونا: وزير الداخلية يشيد ب"احترافية" الأمن الوطني في تطبيق إجراءات الحجر الصحي
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 نيسان/أبريل 2020 11:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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