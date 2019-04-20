الرئيس تبون : أزمة كورونا فرصة لمراجعة المنظومة الصحية من الأساس -

الرئيس تبون يدعوالمؤسسات الناشئة الى الاهتمام أكثر حاليا بحاجيات المستشفيات -

تمديد تعليق الدراسة في المراحل التعليمية الثلاث إلى 29 أبريل الجاري -

رئيس الجمهورية يدعو الى التعجيل بتطبيق نموذج اقتصادي جديد -

بيان اجتماع مجلس الوزراء -

مصالح ولاية الجزائر: تمديد التراخيص الاستثنائية للعمل خلال فترة الحجر الصحي تلقائيا -

رمضان: الهلال الأحمر الجزائري يطلق عملية تضامنية واسعة -

الديوان الوطني للاحصائيات: النمو الاقتصادي بلغ 8ر0 بالمئة في 2019 -

فورار: تسجيل 95 حالة جديدة مؤكدة و 8 وفيات جديدة في الجزائر -

الوكالة الوطنية للتطهير: تنظيم أكثر من 5000 عملية تطهير الى غاية 16 ابريل -

بن بوزيد: الخدمة المدنية دامت طويلا و أثبتت محدوديتها -

توقيف 19 تاجر مخدرات و حجز أزيد من 200 كيلوغرام من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن -

نفاذ مجاني للتلاميذ و الطلبة الموصولين بمختلف الشبكات للولوج الى المنصات الرقمية لمواصلة الدراسة -

منتدى رؤساء المؤسسات: الشروع في إحصاء القطاعات المتضررة لتقييم أثار الأزمة و تقديمه للوزارة الأولى -

الصحراء الغربية: عملية التسوية الأممية في شلل تام بسبب العراقيل التي وضعها المغرب بدعم من حلفائه -

إصدارات: المكتبة الرياضية تتعزز بمؤلف جديد قانون الرياضة لمعتز عفيفي -

ليلى زيان بروجة ..عندما تتفوق المقاصد الإنسانية في الحرب ضد كورونا -

أمطار رعدية على شمال الوطن خلال ال48 ساعة المقبلة -

وسيط الجمهورية : تمديد الحجر الصحي أملته الضرورة الملحة لحماية صحة المواطن -