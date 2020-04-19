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مجلس الدولة يقرر تأجيل جلساته المقررة يوم الخميس المقبل الى تاريخ لاحق 

  أدرج يـوم : الأحد, 19 نيسان/أبريل 2020 17:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 35 مرات

الجزائر - أعلن مجلس الدولة اليوم الأحد، في بيان له، عن تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 23 أبريل 2020، الخاصة بالغرفة الرابعة بأقسامها الخمسة، وهذا الى تاريخ لاحق و ذلك في اطار التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في البيان "بناء على المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته، وعملا بتعليمة السيد الوزير الأول رقم 79 المؤرخة في 07 مارس سنة 2020 الرامية الى تنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا والحيلولة دون انتشاره، و نظرا لتجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له، لمدة عشرة أيام اضافية، وهذا الى غاية 29 أبريل المعلن عنها من طرف السيد الوزير الأول، فإن مجلس الدولة يعلم كافة مستخدميه و مرتفقيه أنه تقرر تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 23 أبريل 2020، الخاصة بالغرفة الرابعة بأقسامها الخمسة، وهذا الى تاريخ لاحق".

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مجلس الدولة يقرر تأجيل جلساته المقررة يوم الخميس المقبل الى تاريخ لاحق 
  أدرج يـوم : الأحد, 19 نيسان/أبريل 2020 17:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 35 مرة   شارك

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