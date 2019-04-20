Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

توقيف 19 تاجر مخدرات و حجز أزيد من 200 كيلوغرام من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن

  أدرج يـوم : الأحد, 19 نيسان/أبريل 2020 15:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 49 مرات
توقيف 19 تاجر مخدرات و حجز أزيد من 200 كيلوغرام من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن

الجزائر - أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس السبت 19 تاجر مخدرات و حجزت أزيد من 200 كيلوغرام من الكيف المعالج و 5376 قرص مهلوس اثر عمليات متفرقة بعدة ولايات من الوطن، حسب ما افاد به يوم الاحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان/ن.ع.2، يوم 18 أبريل 2020، أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ127 كيلوغرام، في حين أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 15 تاجر مخدرات بحوزتهم 75،500 كيلوغرام من الكيف المعالج و 5376 قرص مهلوس وهذا إثر عمليات متفرقة بكل من النعامة وغليزان/ن.ع.2 وبشار/ن.ع.3 وغرداية/ن.ع.4 وقسنطينة وبجاية/ن.5 ".

من جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من جانت/ن.ع.4 وبرج باجي مختار/ن.ع.6، (69) شخصا وحجزت 22 مركبة وشاحنتين (02) و68،650 طن من المواد الغذائية بالإضافة إلى 39880 لتر من الوقود و7 مطارق ضغط و13 مولدا كهربائيا و11 كيسا من خليط خام الذهب والحجارة، فيما أحبطت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب 12728 لتر من الوقود خلال عمليات متفرقة بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس بالناحية العسكرية الخامسة".

آخر تعديل على الأحد, 19 نيسان/أبريل 2020 15:55
كلـمات مفتـاحيــة :
توقيف 19 تاجر مخدرات و حجز أزيد من 200 كيلوغرام من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن
  أدرج يـوم : الأحد, 19 نيسان/أبريل 2020 15:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 49 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.19

مجلس الدولة يقرر تأجيل جلساته المقررة يوم الخميس المقبل الى تاريخ لاحق 

20.04.19

فيروس كورونا: تسجيل 95 حالة جديدة مؤكدة و 8 وفيات جديدة في الجزائر

20.04.19

الوكالة الوطنية للتطهير: تنظيم أكثر من 5000 عملية تطهير الى غاية 16 ابريل

20.04.19

بن بوزيد: الخدمة المدنية دامت طويلا و أثبتت محدوديتها

20.04.19

توقيف 19 تاجر مخدرات و حجز أزيد من 200 كيلوغرام من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن

20.04.19

نفاذ مجاني للتلاميذ و الطلبة الموصولين بمختلف الشبكات للولوج الى المنصات الرقمية لمواصلة…

الأكثــر قـراءة

20.04.13

منحة بقيمة 10 آلاف دينار للأسرالمحتاجة خلال شهر رمضان ولتلك المتأثرة بتدابيرمكافحة كورونا

20.04.15

يوم العلم: رئيس الجمهورية يجدد إلتزامه بنهضة شاملة تعيد الاعتبار للمدرسة الوطنية

20.04.13

صناعة عسكرية: تسليم 446 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس-بنز

20.04.13

المتحف الجزائري للسينما ينظم مسابقة أحسن ملصق فيلم سينمائي

20.04.13

شهران من العمل للأطباء والممرضين خلال أزمة كورونا يعادل سنة من الاقدمية في حساب سنوات…

20.04.14

الحكومة تطلق مشاورات قطاعية حول الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد-19