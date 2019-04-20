توقيف 19 تاجر مخدرات و حجز أزيد من 200 كيلوغرام من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن

وأوضح المصدر ذاته "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان/ن.ع.2، يوم 18 أبريل 2020، أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ127 كيلوغرام، في حين أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 15 تاجر مخدرات بحوزتهم 75،500 كيلوغرام من الكيف المعالج و 5376 قرص مهلوس وهذا إثر عمليات متفرقة بكل من النعامة وغليزان/ن.ع.2 وبشار/ن.ع.3 وغرداية/ن.ع.4 وقسنطينة وبجاية/ن.5 ".
من جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من جانت/ن.ع.4 وبرج باجي مختار/ن.ع.6، (69) شخصا وحجزت 22 مركبة وشاحنتين (02) و68،650 طن من المواد الغذائية بالإضافة إلى 39880 لتر من الوقود و7 مطارق ضغط و13 مولدا كهربائيا و11 كيسا من خليط خام الذهب والحجارة، فيما أحبطت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب 12728 لتر من الوقود خلال عمليات متفرقة بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس بالناحية العسكرية الخامسة".