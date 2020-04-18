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ندوة دولية حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد قريبا بالجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 18 نيسان/أبريل 2020 19:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر - ستحتضن الجزائر لاحقا ندوة دولية حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد من تنظيم منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد, حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لذات المنظمة المستقلة.

وجاء في بيان المنظمة الذي توج اجتماع مكتبها التنفيذي أنه "تم اختيارالجزائر لاحتضان الندوة الدولية القادمة ضد الفساد والتي سيكون موضوعها +دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد و كذا حقوق و واجبات المبلغين عنه+".

كما تقرر خلال اجتماع هذه المنظمة غير الحكومية التي يرأسها الجزائري مراد مزار, استحداث مصلحة قانونية خاصة تتكفل بإدارة ملفات الفساد و اختلاس الأموال و متابعتها على الصعيد الدولي, و كذا خلية, على وجه الأولية, تتكفل بالنظر في إمكانيات المساعدة للتصدي لفيروس كورونا.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد عبر تقنية الفيديو تم وضع خلية خاصة لتسيير ملف الأزمة الليبية ومتابعته وكذا تأكيد السيد أحمد أبو بكر ميعلاد ممثلا لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد في ليبيا.

و كانت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد قد عقدت بتونس شهر مارس المنصرم مؤتمر الشباب الليبي بالتعاون مع المنظمة العالمية لحماية الشباب.

 

 

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ندوة دولية حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد قريبا بالجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 18 نيسان/أبريل 2020 19:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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