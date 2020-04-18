الوزير الاول يعزي أسرة الفقيد بوطبة ميلود الأمين العام لوزارة المالية

الجزائر - بعث السبت الوزير الاول, عبد العزيز جراد برسالة تعزية إلى أسرة الفقيد بوطبة ميلود, الأمين العام لوزارة المالية, الذي وافته المنية بعد مرض عضال, معبرا فيها عن "أخلص عبارات العزاء" و"أصدق المواساة".

وجاء في رسالة التعزية للوزير الاول قوله: "لقد تلقيت ببالغ الأسى وعميق التأثر نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابتكم إثر وفاة المغفور له بإذن الله, السيد ميلود بوطبة, رحمه الله وطيب ثراه, الذي كان يشغل وظيفة أمين عام لوزارة المالية".

وبهذه المناسبة الأليمة --يضيف السيد جراد-- "أتقدم إليكم وإلى كل ذوي الفقيد بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة, داعياً المولى العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه, كما أسأله سبحانه وتعالى أن يلهمكم جميل الصبر وعظيم السلوان ويجازيكم عنه خير الثواب، إنه السميع المجيب. إنا لله وإنا إليه راجعون".