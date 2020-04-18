Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الوزير الاول يعزي أسرة الفقيد بوطبة ميلود الأمين العام لوزارة المالية

  أدرج يـوم : السبت, 18 نيسان/أبريل 2020 17:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات

الجزائر - بعث السبت الوزير الاول, عبد العزيز جراد برسالة تعزية إلى أسرة الفقيد بوطبة ميلود, الأمين العام لوزارة المالية, الذي وافته المنية بعد مرض عضال, معبرا فيها عن "أخلص عبارات العزاء" و"أصدق المواساة".

وجاء في رسالة التعزية للوزير الاول قوله: "لقد تلقيت ببالغ الأسى وعميق التأثر نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابتكم إثر وفاة المغفور له بإذن الله, السيد ميلود بوطبة, رحمه الله وطيب ثراه, الذي كان يشغل وظيفة أمين عام لوزارة المالية".

وبهذه المناسبة الأليمة --يضيف السيد جراد-- "أتقدم إليكم وإلى كل ذوي الفقيد بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة, داعياً المولى العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه, كما أسأله سبحانه وتعالى أن يلهمكم جميل الصبر وعظيم السلوان ويجازيكم عنه خير الثواب، إنه السميع المجيب. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كلـمات مفتـاحيــة :
الوزير الاول يعزي أسرة الفقيد بوطبة ميلود الأمين العام لوزارة المالية
  أدرج يـوم : السبت, 18 نيسان/أبريل 2020 17:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.18

فيروس كورونا: تسجيل 116 حالة جديدة مؤكدة و3 وفيات جديدة في الجزائر

20.04.18

الوزير الاول يعزي أسرة الفقيد بوطبة ميلود الأمين العام لوزارة المالية

20.04.18

وزير السكن يترأس اجتماعا تشاوريا مع ممثلي أرباب العمل حول تداعيات جائحة كورونا

20.04.18

سكن : وكالة "عدل" تؤجل استصدار شهادات التخصيص بسبب جائحة كورونا

20.04.18

المغرب مطالب بالتجاوب مع دعوات المنظمات والإفراج عن الأسرى الصحراويين

20.04.18

المحافظة السامية للأمازيغية تطلق مكتبة رقمية على موقعها الالكتروني

الأكثــر قـراءة

20.04.13

منحة بقيمة 10 آلاف دينار للأسرالمحتاجة خلال شهر رمضان ولتلك المتأثرة بتدابيرمكافحة كورونا

20.04.15

يوم العلم: رئيس الجمهورية يجدد إلتزامه بنهضة شاملة تعيد الاعتبار للمدرسة الوطنية

20.04.13

صناعة عسكرية: تسليم 446 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس-بنز

20.04.13

المتحف الجزائري للسينما ينظم مسابقة أحسن ملصق فيلم سينمائي

20.04.13

شهران من العمل للأطباء والممرضين خلال أزمة كورونا يعادل سنة من الاقدمية في حساب سنوات…

20.04.14

الحكومة تطلق مشاورات قطاعية حول الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد-19