وجاء في برقية رئيس الجمهورية أنه "على إثر وفاة المغفور له بإذن الله بوطبة ميلود الأمين العام لوزارة المالية بعد مرض عضال, بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد طيب الله ثراه أشاد فيها بخصاله وتفانيه في تحمل المسؤولية في كل المناصب التي تولاها في الدولة, متمنيا الصبر والسلوان للعائلة, و واسع الرحمة والمغفرة للفقيد الذي اختاره الله إلى جواره, عشية شهر رمضان المبارك ودعا الله جل جلاله, أن يبلغه عنا ثواب الصيام والقيام وتلاوة القران".
رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد بوطبة ميلود الأمين العام لوزارة المالية
أدرج يـوم : السبت, 18 نيسان/أبريل 2020 15:22 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 42 مرات
الجزائر – بعث السبت رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى عائلة الفقيد بوطبة ميلود الأمين العام لوزارة المالية, الذي وافته المنية بعد مرض عضال, أشاد فيها ب"خصاله و تفانيه في تحمل المسؤولية" في كل المناصب التي تولاها في الدولة.
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