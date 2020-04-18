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الرئيس تبون يترأس غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء 

  أدرج يـوم : السبت, 18 نيسان/أبريل 2020 12:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرات
الرئيس تبون يترأس غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء 

الجزائر - يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية يوم السبت.

و جاء في البيان "يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد 19 أفريل 2020، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد من العروض الوزارية والمصادقة عليها، وتتعلق أساسا بتعديل قانون العقوبات، والتدابير المتخذة لتنشيط الدورة الاقتصادية بعد زوال جائحة كورونا، وفي ضوء إصلاح الحوكمة بالقطاع الصناعي، ووضعية السوق البترولية العالمية، وتطور الأزمة الصحية الوطنية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتكفل الاجتماعي بالعائلات المتضررة جراء ذلك، إلى جانب التدابير الخاصة بعملية تضامن رمضان، ومساهمة الشباب والمؤسسات الناشئة في الوقاية من الجائحة."

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الرئيس تبون يترأس غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء 
  أدرج يـوم : السبت, 18 نيسان/أبريل 2020 12:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرة   شارك

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