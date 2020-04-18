الحماية المدنية: 596 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 37 ولاية -

وفاة المجاهد والفنان محند أرزقي بوزيد -

التأمينات لا تغطي الخسائر الاقتصادية المترتبة عن جائحة كوفيد-19 -

الرئيس تبون يترأس غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء -

نشرية خاصة: هطول أمطار رعدية على عدة ولايات ابتداء من ظهيرة يوم السبت -

رفع الحجر الصحي على أزيد من 700 شخص من فندق مزافران بزرالدة -

وزارة الدفاع الوطني تفند تنحية وتوقيف عدد من القيادات المركزية و إطارات عليا بالجيش الوطني الشعبي -

ورقلة: إتفاقية بين جامعة قاصدي مرباح والبوابة التعليمة الرقمية كورسيرا -

حجر صحي: إيواء 295 جزائريا عائدا من الإمارات العربية المتحدة بمؤسستين فندقيتين بتيبازة -

فيروس كورونا : تسجيل 150 حالة جديدة مؤكدة و 16 وفاة جديدة في الجزائر ما بين 8 و 16 أبريل -

الفاف : استئناف البطولة سيكون حتما دون جمهور -

فيروس كورونا: الفاف تجمع أكثر من 161 مليون دينار جزائري من التبرعات -

هطول أمطار رعدية على عدة ولايات بغرب و وسط البلاد ابتداء من ظهيرة يوم الجمعة -

فيروس كورونا: تجند الجامعات لتلبية الطلب المتزايد على التجهيزات الطبية -

كوفيد 19/جامعة البليدة: عملية التعليم عن بعد تسير بوتيرة لا بأس بها -

سيدا: تزويد المرضى بالأدوية عن طريق سيارات الإسعاف وتطبيقات نقل الأشخاص -

جراد يأمر الوزراء المعنيين بالشروع في عملية إجلاء المواطنين المسافرين العالقين في الخارج -

وصول ثالث طلبية من وسائل الحماية من فيروس كورونا الى الجزائر قادمة من الصين -

وزارة الثقافة تطلق مجلة ثقافية جديدة -