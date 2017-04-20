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حجر صحي: إيواء 295  جزائريا عائدا من الإمارات العربية المتحدة بمؤسستين فندقيتين بتيبازة

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 نيسان/أبريل 2020 19:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

تيبازة - استقبلت ليلة الخميس إلى الجمعة ولاية تيبازة 295 جزائريا تم اجلاؤهم  من الإمارات العربية المتحدة حيث تم التكفل بهم على مستوى مؤسستين فندقيتين في إطار تدابير الحجر الصحي الذي أقرته الحكومة احترازا من تفشي كورونا حسبما أفاد به مسؤول.

و أوضح مدير الإدارة المحلية السيد عبد القادر بختي في اتصال ب/واج أنه تم في ساعة متأخرة من ليلة الخميس استقبال دفعة من الجزائريين الذين كانوا عالقين بمطار دبي الدولي بعد إجلائهم بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

و قامت السلطات الولائية -يتابع المسؤول- بتسخير مؤسستين فندقيتين "140 بالقرن الذهبي" وسط تيبازة و"155 بالسلام"، المؤسسة الخاصة ببوإسماعيل مع توفير جميع الضروريات من اجل ضمان التكفل الانجع بالرعايا الجزائريين. كما تم إخضاع المتكفل بهم للفحص الطبي وقياس الحمى فيما تم تجنيد أطقم طبية على مستوى المؤسستين الفندقيتين لمرافقتهم طيلة 14 يوما فترة الحجر الصحية طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة يضيف السيد بختي مكلف على مستوى مصالح ولاية تيبازة بتنسيق جميع الجهود سيما منها الشق المتعلق باللوجيستيك.

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حجر صحي: إيواء 295  جزائريا عائدا من الإمارات العربية المتحدة بمؤسستين فندقيتين بتيبازة
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 نيسان/أبريل 2020 19:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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