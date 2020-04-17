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جراد يأمر الوزراء المعنيين بالشروع في عملية إجلاء المواطنين المسافرين العالقين في الخارج

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 نيسان/أبريل 2020 12:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرات
جراد يأمر الوزراء المعنيين بالشروع في عملية إجلاء المواطنين المسافرين العالقين في الخارج

الجزائر- أمر الوزير الاول عبد العزيز جراد الوزراء المعنيين بالشروع في عملية إجلاء المواطنين الـمسافرين العالقين في الخارج على إثر تعليق الرحلات الجوية والبحرية خلال شهر مارس 2020، جراء جائحة كورونا فيروس (كوفيد.19) حسبما أفاد يوم الجمعة بيان لمصاح الوزير الاول.

و جاء في البيان أنه " تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، أصدر السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، تعليمة إلى وزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الأشغال العمومية والنقل،

لحملهم على الشروع في عملية إجلاء مواطنينا الـمسافرين في الخارج، والعالقين على إثر تعليق الرحلات الجوية والبحرية خلال شهر مارس 2020، جراء جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19)".

وفي هذا الإطار، يضيف ذات البيان- يدعى الـمواطنون الـمعنيون بعملية الإجلاء هذه الحائزين على تذاكر العودة إلى الجزائر، إلى القيام من الآن بتسجيل أنفسهم على مواقع الإنترنت الآتية: www.pm.gov.dz – www.mae.gov.dz – www.interieur.gov.dz" (قسم إجلاء الـمواطنين العالقين في الخارج) من خلال تقديم كل الـمعلومات الـمطلوبة قصد إحصائهم والاتصال بهم.

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من جهة أخرى و بخصوص تمديد تاريخ التسجيل لموسمي الحج 2020- 2021 ذكر بيان مصالح الوزير الاول بأن تاريخ التسجيل على الـمواقع سالفة الذكر قد حدد بيوم الخميس 23 أبريل 2020، كأقصى أجل، الأمر الذي سيسمح عقب ذلك، بتعبئة الأسطول الجوي والبحري الضروري لتجسيد عملية الإجلاء الهامة الـمذكورة.

كما أشار ذات البيان الى أن المواطنين الذين سيتم إجلاؤهم سيخضعون للتدابير الوقائية للحجر الصحي على مستوى هياكل أحصيت لهذا الغرض، حيث سيتم ضمان متابعتهم الطبية.

آخر تعديل على الجمعة, 17 نيسان/أبريل 2020 12:10
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جراد يأمر الوزراء المعنيين بالشروع في عملية إجلاء المواطنين المسافرين العالقين في الخارج
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 نيسان/أبريل 2020 12:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرة   شارك

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