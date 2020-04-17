وصول ثالث طلبية من وسائل الحماية من فيروس كورونا الى الجزائر قادمة من الصين

الجزائر - وصلت صباح يوم الجمعة, الى مطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة), ثالث طلبية من الوسائل الطبية ومستلزمات الحماية من فيروس كورونا المستجد العالمي, قادمة من الصين.

وتشمل هذه المعدات على شحنة تقدر ب 36 طن من وسائل الحماية وأجهزة تشخيص فيروس كورونا تم شرائها من الصين ونقلت من بكين الى الجزائر على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي, في ظرف 38 ساعة.

وفي تصريح للصحافة أفاد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, عبد الرحمن بن بوزيد الذي وقف على وصول الطائرتين وعملية افراغ هذه الشحنة برفقة الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية جمال لطفي بن بأحمد, أن هذه الشحنة تتضمن"معدات ومستلزمات وعتاد طبي خاص بالوقاية من فيروس كورونا التي وعد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بهدف حماية صحة المواطنين" مشيرا الى ان هذه الشحنة ستوجه الى "الصيدلية المركزية للمستشفيات وكافة المؤسسات الصحية المنتشرة بكافة التراب الوطني".

واكد السيد بن بوزيد أن وباء كورونا بالجزائر يعرف "استقرارا وتحكما في الوضع بفضل جهود الجميع والاجراءات المتخذة منها استيراد التجهيزات اللازمة من كواشف وكمامات" ما يجعل مخزون الجزائر من وسائل الحماية من هذا الوباء "مضمون" مشيرا في هذا السياق الى ان الدولة الجزائرية "حريصة" على صحة مواطنيها و"جندت" لهذا الغرض "كافة امكانياتها البشرية والمادية للقضاء على هذا الوباء" , وهناك --كما قال "مؤشرات ايجابية" في هذا المجال.

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وأشاد وزير الصحة بهذه المناسبة بالدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ضمن المجهود الوطني لمحاربة هذا الوباء , مشيرا الى ان هناك عدة رحلات اخرى لنقل مثل هذه المستلزمات قريبا.

بدوره كشف السيد جمال لطفي بن بأحمد , ان هذه الشحنة تشمل على "5 ملايين و700 ألف من الكمامات " و"كذا 200 ألف كمامة من نوع اف أف بي 2 (FFP2) الموجهة للأطباء" بالإضافة الى"أكثر من 85 ألف جهاز تشخيص وباء كورونا", مبرزا ان هذه المعدات "ستساعد كثيرا في مواجهة وباء فيروس كورونا".

من جهته أكد المقدم بلعابد تواتي أمين من مديرية الاعلام والايصال والتوجيه بأركان الجيش الوطني الشعبي, انه "مواصلة للمجهود الوطني الرامي للحد من انتشار وباء كوفيد 19 نقلت طائرتين من طراز (ايليوشين 76) تابعة للقوات الجوية الجزائرية قادمة من بكين حمولة تقدر ب36 طن من وسائل طبية مخصصة لمكافحة فيروس كورونا".

وكشف نفس المسؤول ان القوات الجوية الجزائرية "حملت لحد الان أكثر من 130 طن" من هذه الوسائل هو ما يبرهن --كما قال -- على "مدى جاهزية كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي للقيام بمهامه النبيلة من اجل الوطن وخدمة الشعب خاصة خلال هذا الظرف الراهن" .

كما أوضح قائد الطائرة المقدم قادوش طارق أن قوات الجوية "على اتم الاستعداد للقيام بمامهما في الوقوف الى جانب الوطن وخدمة الشعب في كل الظروف والاحوال".

يذكر انه تم خلال الأسبوع الفارط وصول الطلبية الأولى والثانية من هذه الوسائل قادمة من العاصمة الصينية بكين وكذا مدينة شانغهاي.

و كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, قد طمأن الجزائريين خلال أخر لقاء مع الصحافة الوطنية بوفرة المواد والمستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد, مؤكدا أن الجزائر طلبت من الصين شراء 100 مليون قناع جراحي و30 ألف طقم اختبار.