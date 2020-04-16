وصول آخر دفعة من الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات العربية لمطار الجزائر الدولي -

فيروس كورونا: تسجيل 108 حالة جديدة مؤكدة و 12 وفيات جديدة في الجزائر -

يوم الأسير الفلسطيني: مطالبة بالتحرك لإنقاذ حياة الأسرى -

لعمامرة يسحب موافقته على قبول منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا -

محروقات: سوناطراك توقع مذكرتي تفاهم مع شركتين نفطيتين روسية و تركية -

يوم الأسير الفلسطيني: بين مخاطر الاصابة بكورونا ووحشية سجون الاحتلال -

تيسمسيلت/كوفيد ـ 19: انجاز ممر تعقيم بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج بونعامة -

تنصيب اللواء محمد بوزيت مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي -

فيروس كورونا: نفطال تطمئن بشأن وفرة المواد البترولية على مستوى محطات الخدمات -

تضامن: اعفاء الجمعيات من الرسوم الجمركة والرسم على القيمة المضافة -

(كوفيد-19): عقود اللاعبين تبقى جارية الى غاية نهاية الموسم الحالي -

رياضة/وباء كورونا: نتمنى فتح مراكز لتحضير النخبة الوطنية ولكن بعد إجراء التحاليل الطبية -

السيد بومزار يؤكد عزم الجزائر على تطوير نشاطها الفضائي الوطني في مجال الإتصالات -

فتح كل ملفات التمويلات الخارجية للصحافة الوطنية -

كوفيد 19: الجزائر تتلقى هبة متكونة من تجهيزات طبية من الصين بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي -

الطارف: حريق يأتي على وحدة لصناعة النسيج ببلدية بن مهيدي -

الأزمة الصحية الحالية أدت إلى خسائر ب 50 بالمئة من رقم أعمال المجمع الجزائري للنقل البحري -

الأمم المتحدة: بمبادرة من الجزائر دعوة بنيويورك إلى التضامن الدولي لمواجهة كورونا -

كورونا: تثمين تجند الدولة ودعوة إلى المساهمة في الجهود الوطنية للحد من التداعيات -