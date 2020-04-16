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لعمامرة يسحب موافقته المبدئية على قبول منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 15:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 36 مرات
لعمامرة يسحب موافقته المبدئية على قبول منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

الجزائر - أعلن الديبلوماسي الجزائري، رمطان لعمامرة الخميس عن سحبه للموافقة المبدئية التي ابداها بخصوص الاقتراح الذي قدمه له الامين العام الأممي، انطونيو غوتيريش في السابع مارس لمنصب ممثل خاص ورئيس بعثة دعم الامم المتحدة في ليبيا.

و اوضح السيد لعمامرة في تصريح للصحافة "لقد اقترح علي الأمين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيريش شخصيا يوم 7 مارس المنصرم تقلد منصب ممثل خاص و رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و لقد اعطيته موافقتي المبدئية من باب التزامي تجاه الشعب الليبي الشقيق والهيئات الدولية و الاقليمية المعنية بإيجاد حل للازمة الليبية".

واضاف في هذا الصدد "يبدو أن المشاورات التي يقوم بها السيد غوتيريش منذ ذلك الحين لا تحظى بإجماع مجلس الأمن و غيره من الفاعلين و هو إجماع ضروري لإنجاح مهمة السلم و المصالحة الوطنية في ليبيا".

وفي السياق ذاته، أشار السيد لعمامرة "اعتزم الاتصال هاتفيا في الساعات القادمة بالأمين العام الاممي لشكره مرة اخرى على اختيار شخصي وابلاغه عن سحب موافقتي المبدئية على اقتراحه و التي ابديتها يوم 7 مارس الماضي"

وختم السيد لعمامرة بالقول "سأنتهز هذه الفرصة لأعبر للسيد غوتيريش عن املي .

في نجاح مسار السلم الذي يجب على المجتمع الدولي ترقيته و تحقيقه في ليبيا".

آخر تعديل على الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 15:59
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لعمامرة يسحب موافقته المبدئية على قبول منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 15:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 36 مرة   شارك

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