Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنصيب اللواء محمد بوزيت مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 13:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات

الجزائر- أشرف اللواء السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, يوم الخميس, باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على التنصيب الرسمي للواء محمد بوزيت في وظائف المدير العام للوثائق والأمن الخارجي, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و "وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 أفريل 2020، أشرف السيد اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، صباح هذا اليوم 16 أفريل 2020، على التنصيب الرسمي للواء محمد بوزيت، في وظائف المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للعقيد كمال الدين رميلي".

كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذه المناسبة كانت فرصة للواء شنقريحة "حرص فيها على مطالبة إطارات هذه المديرية بالالتفاف حول قائدهم الجديد و دعمه ومساندته، من خلال التزامهم، على جميع المستويات وفي حدود صلاحياتهم، بالقيام بالمهام المنوطة بهم، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية، بما يكفل حماية المصالح العليا للجزائر".

آخر تعديل على الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 13:42
كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب اللواء محمد بوزيت مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 13:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.16

يوم الأسير الفلسطيني: بين مخاطر الاصابة بكورونا ووحشية سجون الاحتلال

20.04.16

تيسمسيلت/كوفيد ـ 19: انجاز ممر تعقيم بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج بونعامة

20.04.16

تنصيب اللواء محمد بوزيت مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي (وزارة الدفاع)

20.04.16

فيروس كورونا: نفطال تطمئن بشأن وفرة المواد البترولية على مستوى محطات الخدمات

20.04.16

تضامن: اعفاء الجمعيات من الرسوم الجمركة والرسم على القيمة المضافة

20.04.16

(كوفيد-19): عقود اللاعبين تبقى جارية الى غاية نهاية الموسم الحالي (الفاف)

الأكثــر قـراءة

20.04.13

منحة بقيمة 10 آلاف دينار للأسرالمحتاجة خلال شهر رمضان ولتلك المتأثرة بتدابيرمكافحة كورونا

20.04.13

صناعة عسكرية: تسليم 446 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس-بنز

20.04.13

المتحف الجزائري للسينما ينظم مسابقة أحسن ملصق فيلم سينمائي

20.04.13

جمال بلماضي: فريق جبهة التحرير الوطني "قيم نركز عليها دوما"

20.04.13

شهران من العمل للأطباء والممرضين خلال أزمة كورونا يعادل سنة من الاقدمية في حساب سنوات…

20.04.13

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا سيطارد البشرية لفترة طويلة