Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد 19: الجزائر تتلقى هبة متكونة من تجهيزات طبية من الصين بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 09:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
كوفيد 19: الجزائر تتلقى هبة متكونة من تجهيزات طبية من الصين بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي

 

الجزائر- استقبلت الجزائر يوم الخميس بالجزائر العاصمة تبرعات على شكل معدات طبية منحتها الصين بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي وذلك في إطار مكافحة وباء كورونا المستجد.

وتتكون هذه التبرعات التي وصلت إلى مطار هواري بومدين الدولي ليلة الأربعاء إلى الخميس, من معدات الوقاية ولوازم الكشف الطبي وكذا أجهزة التنفس الاصطناعي, حسب الشروحات التي قدمت بالمطار الدولي.

ويتعلق الأمر بتبرعات قدمتها جمعية رجل الأعمال الصيني جاك ما إلى كافة الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي بما فيها الجزائر, وذلك بالتنسيق مع المركز الإفريقي للمراقبة والوقاية من الأمراض.

للإشارة فإنه تم نقل التبرعات إلى بلدان الاتحاد الإفريقي على متن طائرات شحن تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية.

 

اقرأ أيضا:     كوفيد 19: الجزائر تتلقى هبة طبية أخرى من الصين ...

آخر تعديل على الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 10:52
كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد 19: الجزائر تتلقى هبة متكونة من تجهيزات طبية من الصين بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 09:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.16

الاطاحة بشخصين يستغلان حظر التجول للسطو على منازل المواطنين بالمدية

20.04.16

كوفيد 19: الجزائر تتلقى هبة متكونة من تجهيزات طبية من الصين بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي

20.04.16

فيروس كورونا: نفطال تطمئن بشأن وفرة المواد البترولية على مستوى محطات الخدمات

20.04.16

تضامن: اعفاء الجمعيات من الرسوم الجمركة والرسم على القيمة المضافة

20.04.16

الطارف: حريق يأتي على وحدة لصناعة النسيج ببلدية بن مهيدي

20.04.16

كاراتي دو: مشاركة الجزائر في البطولة أفرو اسيوية للكاتا

الأكثــر قـراءة

20.04.13

منحة بقيمة 10 آلاف دينار للأسرالمحتاجة خلال شهر رمضان ولتلك المتأثرة بتدابيرمكافحة كورونا

20.04.13

صناعة عسكرية: تسليم 446 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس-بنز

20.04.13

شهران من العمل للأطباء والممرضين خلال أزمة كورونا يعادل سنة من الاقدمية في حساب سنوات…

20.04.13

جمال بلماضي: فريق جبهة التحرير الوطني "قيم نركز عليها دوما"

20.04.14

الحكومة تطلق مشاورات قطاعية حول الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد-19

20.04.13

إصابات الفيروس تتخطى 1.8 مليون في العالم