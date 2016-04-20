تدمير مخبأين يحتويان على 54 كيلوغراما من المواد المتفجرة و كمية من الذخيرة بتيزي وزو

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 أفريل 2020، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل سيدي علي بوناب، بتيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى، مخبأين (02) يحتويان على (54) كيلوغرام من مادة الـ TNT، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة تقدر بـ(103) طلقة وأجهزة اتصال، فيما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة".
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، و"في سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بتبسة بالناحية العسكرية الخامسة، أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت كمية من الكيف المعالج تقدر بـ(122) كيلوغرام بالإضافة إلى بندقية صيد وثلاث (03) مركبات ومبلغ مالي يقدر بـ (305) مليون سنتيم".
في سياق متصل، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان بالناحية العسكرية الثانية، ورقلة بالناحية العسكرية الرابعة وأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة، ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت (30940) قرص مهلوس ومركبتين (02) سياحيتين، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني تاجر (01) مخدرات بحوزته (4,7) كيلوغرام من الكيف المعالج، بتلمسان".
من جهة أخرى، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، شخصين (02) وحجزت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(1,746) طن من المواد الغذائية و(2000) لتر من الوقود الموجه للتهريب، في حين تم توقيف (16) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين صالح".