يوم العلم: الرئيس تبون يأمر بترميم جميع المساجد العتيقة في الجزائر

الجزائر - أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أنه أمر بترميم جميع المساجد العتيقة في الجزائر، وذلك بمناسبة إحياء يوم العلم المصادف ل16 أبريل من كل سنة.

وقال السيد تبون، في رسالة له بهذه المناسبة، "أمرت بترميم جميع المساجد العتيقة في الجزائر، وفي مقدمتها الجامع الأخضر في قسنطينة، الذي كان الشيخ عبد الحميد بن باديس يلقي فيه الدروس في التفسير والحديث وعلى رأسها شرح موطأ الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، حرصا من الدولة على بقاء هذا الصرح مصدر إشعاع ديني وثقافي، وشاهدا على مكانة هذا الرجل في تاريخ نهضة الأمة".

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وعدد الرئيس تبون "الرجال من الأولين والمتأخرين الذين أنجبتهم هذه الأرض الطاهرة، وتركوا على امتداد التاريخ بتضحياتهم وأعمالهم وتفانيهم من البصمات أمثال الشيخ العلامة سيدي محمد بلكبير طيب الله ثراه، المتخصص في المذهب المالكي، والشيخ عبد الكريم المغيلي التلمساني نزيل توات ودفينها، وشيوخ زوايا التيجانية، والقادرية، والرحمانية والهبرية، وزاوية الهامل، على سبيل المثال لا الحصر، والولي الصالح سيدي عبد الرحمان الثعالبي".