كوفيد19: التجمع الوطني الديمقراطي يثمن تجند الدولة الجزائرية لمحاصرة الفيروس

وأفاد بيان للتجمع أن هذا الأخير "وهو يتابع عن كثب الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا والتكفل بالمصابين، يبدي ارتياحه للتجنيد الذي قامت به الدولة من خلال العمل على تسخير كل المقدرات المادية والبشرية وتأمين الشروط الضرورية لمحاصرة الوباء وتحسيس المواطنين بأهمية التفاعل إيجابيا مع الترتيبات الواجب إحترامها بعض فرض الحجر الصحي وفق صيغ محددة زمنيا وجغرافيا".

كما ثمنت ذات التشكيلة السياسية "حرص" رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على "متابعة" كل ما يتصل بالوضع العام والقرارات والإجراءات "الهامة" التي اتخذها، سواء فيما يتعلق بتوفير شروط التكفل بالمصابين أو ما يتعلق بالموارد البشرية بقطاع الصحة والتحفيزات التي قدمها لهذه الفئة الصامدة في وجه الوباء وإعلانه عن إيلاء قطاع الصحة اهتماما كبيرا ورفع مستوى اليقظة في هذا المجال الحيوي.

وحيا التجمع الوطني الديمقراطي أيضا "الدور الكبير" الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي سواء في الجانب اللوجيستيكي بجلب المستلزمات الطبية التي اقتنتها الجزائر من الصين أو بتجنيد خبراته وكفاءاته في المجال، مجددا بالمناسبة التحية والعرفان للعاملين في القطاع الصحي لما يقدمونه من تضحيات ب"مسؤولية إنسانية ووطنية عالية".

هذا وثمن الحزب في ختام بيانه تجاوب وتضامن منتسبي هيئات ومؤسسات رسمية وتابعة للمجتمع المدني وشركات اقتصادية عمومية وخاصة بالتبرع لصالح حساب التضامن الوطني لمكافحة كورونا، منددا بالمقابل بالجهات التي تستثمر --كما تمت الإشارة اليه-- في هذا الوضع الصعب الذي يمر به الجزائريون كغيرهم من شعوب العالم ببث أكاذيب ومعلومات مغلوطة لإثارة البلبلة لدى الرأي العام ومحاولة الانتقاص من جهود الدولة".