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لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني تثمن قرارات رئيس الجمهورية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 نيسان/أبريل 2020 09:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني تثمن قرارات رئيس الجمهورية

الجزائر - ثمنت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فيما يخص قطاع الصحة، على غرار تحسين ظروف الأطباء ومراجعة سلم الأجور.

وأوضح بيان للمجلس أن لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني "تثمن" مجمل القرارات المتخذة من قبل الرئيس تبون، لاسيما "إعادة النظر في المنظومة الصحية وهيكلة شاملة للقطاع باستحداث وكالة وطنية للأمن الصحي، متنوعة في التركيبة ومنفتحة على التشاور، إلى جانب إقراره العمل على تحسين ظروف مهنيي قطاع الصحة وتثمين جهودهم في مواجهة فيروس كورونا، وكذا العمل على تحسين ظروف الأطباء ومراجعة سلم الأجور".

وأوضح ذات المصدر أن اللجنة تابعت باهتمام الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس الجمهورية، أمس الاثنين، إلى مستشفى بنى مسوس والصيدلية المركزية للمستشفيات وكذا وقوفه على جهود اللجنة المكلفة بمتابعة كوفيد-19 على مستوى وزارة الصحة، ومنها "التأكيد على أن بلدنا مسيطر على الوضع وهو ما بعث ارتياح في نفوس المواطنين والمواطنات حيث اتصل بعضهم باللجنة مثمنين هذه التصريحات والزيارة الموفقة".

ودعت اللجنة بالمناسبة، الشعب الجزائري إلى "الالتفاف حول مساعي القيادة العليا للبلاد للخروج من هذه الأزمة من خلال الانضباط والتزام المواطنين بالحجر الصحي في البيوت وتطبيق الإجراءات المتخذة والتحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة والتضامن للقضاء على هذا الوباء المستجد".

آخر تعديل على الأربعاء, 15 نيسان/أبريل 2020 09:31
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لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني تثمن قرارات رئيس الجمهورية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 نيسان/أبريل 2020 09:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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