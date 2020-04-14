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بلحيمر يجدد التأكيد على "حرص" الدولة الجزائرية على حماية الصحة العمومية 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نيسان/أبريل 2020 19:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
بلحيمر يجدد التأكيد على &quot;حرص&quot; الدولة الجزائرية على حماية الصحة العمومية 

الجزائر - جدد وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر, الثلاثاء بالجزائر العاصمة,حرص الدولة الجزائرية على حماية الصحة العمومية,من خلال " تجنيد كافة الوسائل والامكانيات المادية والبشرية "لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد العالمي .

وصرح السيد بلحيمر للصحافة على هامش  اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19 من طرف لجنة رصد ومتابعة هذا الفيروس انه منذ تنصيب هذه اللجنة  تم " حصر وتسجيل  5 نقاط أساسية في الحرب ضد وباء كورونا " وأولها --كما قال --" تجنيد الدولة لكافة الوسائل البشرية والامكانيات المادية اللازمة ما يؤكد حرص الدولة على الصحة العمومية وحماية مواطنيها من هذا الوباء  منذ يناير" .

كما تم أيضا تسجيل --يضيف الوزير --" دورا محوريا  للجيش الوطني الشعبي من خلال ايصال المعدات والتجهيزات الخاصة بمكافحة هذا الفيروس في وقت وجيز " بالاضافة الى "ارتفاع" الوعي الاجتماعي لدى المجتمع و"احترام الاجراءات الوقائية" .

كما نوه الوزير ب"الاداء الاعلامي في تثمين الدور الذي يقوم به اعوان الصحة والحماية المدنية وأسلاك الامن بعيدا عن الاخبار المزيفة التي تلوث شبكة التواصل الاجتماعي" .

وبهذه المناسبة عبر الناطق الرسمي للحكومة عن " التقدير الكبير" الذي تكنه الجزائر للصين من خلال "اعطائها الاولوية" فيما يخص تسليم المعدات والتجهيزات المتعلقة بمكافحة هذا الفيروس بالرغم-كما أضاف -- " الضغوطات التي تعرفها الساحة الدولية" التي تخوض حربا ضد هذه الجائحة .

للإشارة فقد سجلت 87 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال ال24 ساعة الاخيرة ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمصابين الى 2070 حالة مؤكدة, فيما سجلت 13 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات الى 326 حالة . كما تماثلت 691 حالة للشفاء , حسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

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بلحيمر يجدد التأكيد على "حرص" الدولة الجزائرية على حماية الصحة العمومية 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نيسان/أبريل 2020 19:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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