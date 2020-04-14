بلحيمر يتطرق الى جهود الحكومة في مواجهة وباء كورونا وملفات متعلقة بقطاع الاتصال

كوفيد 19: اكثر من 550 نشاط توعوي للأمن وطني خلال شهر مارس المنصرم -

المدير العام لمعهد باستور : الحجر الصحي الوسيلة الأمثل لكبح انتشار كورونا -

كوفيد19: الجيش الجزائري مستعد للتضحية من أجل الشعب وبذل الجهود لراحته وسلامته -

فيروس كورونا : تسجيل87 حالة جديدة مؤكدة و 13 وفيات جديدة في الجزائر -

فيروس كورونا: عدم جواز التكتم على الإصابة وضرورة تبليغ الجهات المختصة -

منصات رقمية لتمكين المواطن من اقتناء حاجياته الغذائية دون التنقل إلى المتاجر -

وزير السياحة يدعو الى مساعدة الحرفيين في إنتاج وسائل الوقاية من فيروس كورونا -

بن بوزيد: تطور وباء كورونا في الجزائر يشهد استقرارا -

قسنطينة: عمال جمع النفايات في الصف الأول ضمن المعركة ضد فيروس كورونا -

وهران: إقبال كبيرعلى شراء التجهيزات الرياضية ''للصمود'' في ظل الحجر المنزلي -

اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: تحديد تاريخ الجمعية العامة خلال الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية -

نزلاء المؤسسة العقابية بتيجلابين (بومرداس): تجند كبير للوقاية من فيروس كورونا -

تجارة: تموين منتظم للسوق الوطنية باللحوم الحمراء والبيضاء خلال رمضان -

فيروس كورونا: برامج متوقفة وفنانون محبطون -

فيروس كورونا أخطر عشر مرات من إنفلونزا الخنازير -

الحكومة تطلق مشاورات قطاعية حول الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد-19 -

حوادث المرور: وفاة 21 شخصا وإصابة 596 آخرين خلال أسبوع -

القضاء على 3 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة بكل من ولايتي عين الدفلى وسكيكدة -

الرئيس تبون : إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية بشكل جذري و كامل -